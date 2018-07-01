Неделя Солнечного затмения: что ждет знаки зодиака Эксперты // Вчера, 23:19 // 57

Текущая неделя ознаменуется Солнечным затмением. Что это значит для знаков зодиака говорит астролог Татьяна Борщ:

Грядущая неделя может сложиться очень неровно. Влияние самого сложного летнего затмения может ощущаться уже в её первые дни. А точная Дата затмения - 26 июля. В течении всей недели могут быть сбои намеченных планов, неожиданный поворот в уже намечающихся проблемах, конфликтные ситуации со окружающими.

Меркурий начинает идти вспять, а это значит , что все намеченные мероприятия могут задержаться или пойти вкривь и вкось. Для жёстких косметических процедур и для пластических операций этот период нехорош, однако в понедельник , вторник что - то для себя сделать можно.

Овен проведёт время в поездке, возможны крупные расходы или денежные потери. Ближе к концу недели Не исключены и проблемы личного плана.

Телец в среду, четверг может отправиться в поездку, оставшиеся дома получат новости издалека.

Во второй половине недели реальны проф неприятности близнецам. В начале недели предстоит много встреч, а в её второй половине будьте внимательнее в поездках и за рулем!!!! Не исключены и неприятности Юр характера.

Рак может рассориться с близкими или с коллегами издалека. Тема конфликтов - деньги.

Лев столкнется с рядом проф проблем, но выйдет из них с честью.

Деве придётся решать вопросы юр плана, возможно и подчиненные поднимут ”бунт на корабле». Будьте внимательнее за рулем!

Весам придётся решать сложные вопросы, связанные с детьми и тратить на это приличные деньги.

Скорпион столкнётся с семейной проблемой. Реальны и неприятности с кем то из старших членов семьи.

Стрелец проведёт время в дальних местах, 26 и 27 реальны неприятности с родственниками, трудности в поездках и за рулем.

Козерогу придётся решать проблемы детей и расходовать на это немалые суммы. И в целом- деньги как приходят, так и уходят.

Водолей может столкнуться с Семейной проблемой. Многим придётся решать вопросы, связанные с бытом и жильем.

Рыбки! Будьте осмотрительнее в поездках и за рулём !!! В большей степени это качается 26, 27 июля!

Дорогие друзья !!!! Будьте внимательнее и тогда затаённый период пройдёт без проблем!!!!