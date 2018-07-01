Сергей Строев: почему Индусы спасут демографию в России

Как преодолеть демографический кризис в России, кто мог бы компенсировать падение рождаемости в стране, рассуждает эксперт - международник Сергей Строев. По его мнению - это могут быть близкие к нам по этническим и языковым параметрам индусы. В частности Сергей Строев так прокомментировал ситуацию:

Сергей Белановский, возможно, один из крайне немногих моих ФБ-друзей, который исповедует, как мне кажется, преимущественно либеральные взгляды. Но, как серьезный социолог, он не зашорен "либеральной идеологией" и, даже не соглашаясь с некоторыми его позициями, с другими можно вполне согласиться и принять их как правильные. В репосте внизу Белановский пишет, что его очень волнует судьба будущего РОССИИ.





При этом Белановский тесно увязывает судьбу нашего государства (точнее страны, ибо государство это аппарат управления страной) с судьбой РУССКОГО НАРОДА. Что совершенно нетипично для человека либеральных взглядов, но что совершенно правильно и заслуживает уважения. Видимо, приходит, хотя и ОЧЕНЬ медленно, время РУССКИХ либералов, что я как-бы предвидел еще 10 лет назад в своей статье. Ибо ПОКА либерализм в России представлен в основном не русскими и теми русскими, которые служат первым. Хотя бы поэтому статья Белановского интересна.





В статье охвачены многие проблемы и есть некоторые предложения. С одним из них я не вполне согласен и мой КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ посвящен именно этому вопросу - КАКИХ МИГРАНТОВ можно пробовать допускать в Россию без "европейских последствий" этого процесса-эксцесса ?

Белановский высказался, что можно попробовать привлечь мигрантов из ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. Возможно, уважаемый СОЦИОЛОГ не вполне знаком с деление того "угла Евразии" и, возможно, он имел в виду все -таки ЮЖНУЮ АЗИЮ? Тогда это правильно.





Дело в том, что ЮГО_ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ населена народами-монголоидами, которые ближе к КИТАЙЦАМ. Они трудолюбивы, но нужно ли нам привлекать мигрантов "китайского типа" ? Язык и менталитет иные. Вьетнамцы имеют в своем языке ВОСЕМЬ тонов и щебечут как птицы. Русский язык для них очень тяжелый. При том, что вьетнамцы это наши давнишние союзники. Но опыт их проживания в России показал, что они, как и китайцы, склонны замыкаться в своих диаспорах. То есть ни о какой ИНТЕГРАЦИИ в русское общество нет и речи. Далее -мой комментарий к статье Белановского по части мигрантов.





" Насчет мигрантов... Мигранты у нас не просто нерусские, но и почти все мусульмане. Это может привести к тому, к чему пришла Европа. Но в той же Великобритании живет много мигрантов из бывшей колонии Индии и никто из них не призывает к джихаду и резать неверных, не гадит в общественных бассейнах и т.д. "в знак протеста"). Не требует СНОСА КРЕСТОВ, как это уже проявилось в толерантной Швеции совсем недавно...Я бы подумал об эксперименте с привлечением мигрантов (не большим) из ИНДУСОВ. Не просто индийцев, а из индийцев не мусульман. Надо как-то уравновесить религиозный фактор среди мигрантов. Индусы - язычники. Но и русские были язычниками всего 1000 лет назад, так что для нас тут ничего страшного и даже абсолютно незнакомого нет.





РПЦ, конечно, будет только против, так как и без всяких индусов среди РУССКИХ ЛЮДЕЙ появляется все больше и больше "родноверов" - тех же язычников, которые пытаются жить по религиозным законам давно забытых предков. Они давние предки, но это НАШИ предки.. А вот мусульман среди НАШИХ предков не было. У нас есть свои автохтонные мусульмане - вот они пусть живут и процветают. А ИНОСТРАННЫХ мусульман нам в чрезмерном количестве совсем не надо. Мы же "не Европа").





При этом надо иметь в виду, что полмиллиарда СЕВЕРНЫХ индусов - это люди индоевропейского происхождения и языка. Среди высших каст на Севере Индии не менее половины индусов имеют гаплогруппу R1a1, которую имеет большинство автохтонного русского населения в России. ( Из высших каст, потому что им запрещались БРАКИ с автохтонным индийским населением, а высшие касты - явно из пришельцев-арьев) То есть ГЕНЕТИЧЕСКИ это наши очень далекие родственники ( около 3 тыс. лет назад). Северо-индийские языки относятся к индоевропейской группе языков, как и русский, а древнеиндийский ( древнеарийский) язык САНСКРИТ вообще имеет довольно много общего с древнерусским языком. Это делает освоение русского языка намного проще даже на подсознательном уровне в сравнении с тональными языками Юго-Восточной Азии ( в китайском языке - 4 тона ).

Конечно, индийская КУЛЬТУРА за прошедшие 3-4 тысячи лет пошла совсем другим путем, нежели русская культура, но индийцы легко воспринимают европейскую культуру после 150 лет британского правления в Индии. ( Кстати, из русских писателей у индийцев самый популярный это ЧЕХОВ. Почему ? Не знаю, но это так... ) Опыт иммигрантов-индийцев за последние 50 лет показал, что они намного легче, чем, например, арабы, интегрируются в общество , в котором они живут. И не обязательно в качестве дешевой рабочей силы... Не так давно министром ОБОРОНЫ Канады был назначен человек индийского происхождения - сикх по религии - который по прежнему носит сикхский тюрбан. но он КАНАДЕЦ.





Один из моих ФБ-друзей , Абхай Сингх, в прошлом году избрался ( как гражданин России) в Законодательное Собрание Курской области. То есть он полностью интегрировался в российское общество, оставаясь при этом индийцем и это даже на пользу области - как депутат Законодательного собрания он пролоббировал строительство фармаценвтического завода в Курской области при участии индийских фармацевтических фирм.

( Надо сказать тут, что 40% ВСЕГО ЭКСПОРТА ИНДИИ в Россию - это лекарства индийского происхождения. Они - "дженерики" . То есть разработаны на Западе, но патентное время для западных компаний на эти дженерики истекло и они дешевле, чем западные аналоги, которые продолжают выпускаться в странах Запада).





Примеров того, что индийцы достаточно быстро интегрируются в европейское общество есть много и в Великобритании, и в Канаде, и в США, где иммигранты-индийцы это, прежде всего, высококвалифицированные специалисты - врачи, айтишники, преподаватели университетов и так далее. Хотя, тут надо признать, что свободное владение английским языком очень помогает интегрироваться индийцам именно в англоязычных странах. ( Знаю по себе ) Владея языком хинди, я даже на дипломатической службе не чувствовал себя "вполне иностранцем" в Индии) .

Но и в России живет немало индийцев, причем в браках с русскими женами ( индийцы НЕ РАЗВОДЯТСЯ НИКОГДА. Религия не позволяет ). При этом также эти индийцы - преимущественно СПЕЦИАЛИСТЫ и на втором месте бизнесмены. Но индийцы умеют строить быстро и не хуже турок и тем более из бывшего СНГ к востоку... Так что нам совсем не помешают и индийские строители. Короче, надо ПОПРОБОВАТЬ и получить поддержку на госуровне.