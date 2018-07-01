Без Цензуры: о русском движении в России
Эксперты
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Сегодня, 09:13
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Судьба русского движения в России, его актуальность, востребованность и перспективы попали в фокус внимания программы канала АННА НЬЮС "Без Цензуры!". Ведущий проекта, ректор Европейского института ЮСТО, политический аналитик Дмитрий Соин, а так же гости студии: из Русского Собрания, кандидат экономических наук Александр Руденко и Русской народной линии, кандидат политических наук Владимир Блинов обсуждают стратегию развития русского патриотического сегмента в политическом, социальном и духовном пространстве России.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:
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20 Июля 2018 / Пятница 17 54
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