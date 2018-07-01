Без Цензуры: о русском движении в России Эксперты // Сегодня, 09:13 // 33

Судьба русского движения в России, его актуальность, востребованность и перспективы попали в фокус внимания программы канала АННА НЬЮС "Без Цензуры!". Ведущий проекта, ректор Европейского института ЮСТО, политический аналитик Дмитрий Соин, а так же гости студии: из Русского Собрания, кандидат экономических наук Александр Руденко и Русской народной линии, кандидат политических наук Владимир Блинов обсуждают стратегию развития русского патриотического сегмента в политическом, социальном и духовном пространстве России.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:



