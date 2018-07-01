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Что ждет знаки зодиака в период затмения: с 13 июля по 11 августа

Что ждет знаки зодиака в период затмения: с 13 июля по 11 августа

Эксперты
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Сегодня, 00:37
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Астрологическая турбулентность связанная с периодом, когда произойдут три затмения подряд вызывает общественный ажиотаж и подталкивает экспертов делать свои выводы и давать рекомендации. В контексте этого публикуем взгляд на судьбу знаков зодиака в этот период известного астролога Татьяны Борщ:

Итак, прогноз на период коридора затмений - с 13 июля по 11 августа. Самый сложный период этого времени - с 26 июля по 11 августа .
 
Овен может разочароваться в людях, на которых он рассчитывал. Не исключены крупные расходы, связанные с кем то из близких.
 
Тельцу следует быть внимательнее к домашним, возможны и проблемы с недвижимостью.
 
Близнецам рекомендуется быть внимательнее в поездках и за рулём. Имеющие правовые неприятности могут столкнуться с неожиданными проблемами.
 
Раку придётся разбираться с вопросами финансового плана. В одном случае это связано с партнерами, а в другом с близкими.
 
Лев отбросит прошлое и возьмёт курс на лучшее будущее. Какие то двери закроются , зато откроются другие.
 
Дева столкнётся с профессиональными проблемами. В ряде случаев придётся подумать о смене работы. Реальны и юридические неприятности.
 
Весам следует последить за детьми- возможны и непредвиденные расходы, связанные со взрослыми чадами.
 
Скорпиону придётся столкнуться с сопротивлением оппонентов. Возможны заботы, связанные с недвижимостью и неприятности со второй половиной.
 
Стрелец решит вопросы финансовые, однако ему следует быть внимательнее в поездках и за рулём!!!
 
Козерог растратит немало средств. В одном случае это связано с недвижимостью, а в другом с детьми. 
 
Водолей столкнётся с семейными проблемами. Возможно, придётся заниматься вопросами, связанными с недвижимостью.
 
Рыбам рекомендуется быть внимательнее в поездках и за рулем! Не исключены проблемы с родственниками и осложнения со здоровьем.🌈

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15 Июля 2018 / Воскресенье 00 58
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