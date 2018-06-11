Анна Голошумова: банкротство - бич современной России Эксперты // 18:35, 11 июня 2018 // 156

В связи с экономическим кризисом, усиливающимися санкциями и отсутствием стратегии развития бизнеса банкротство превращается в бич современной России, считает арбитражный управляющий, ведущий эксперт по банкротствам Анна Голошумова.

По ее мнению: "Управленческие ошибки, отсутствие контроля расходования кредитных средств, дефицит информации о реальной ситуации в социально-экономическом и политическом секторах приводит к разорению предприятий и коммерческих структур. В итоге, запускается процедура банкротства. В случае сохранения имеющихся тенденций можно прогнозировать всплеск интереса к такой форме выхода из критической бизнес-ситуации.

В этой связи потребность в специалистах по банкротствам и арбитражных управляющих на рынке России будет только расти. И тут возникают проблемы с кадрами. Сегодня их выпускается мало и уровень профессионализма оставляет желать лучшего. Мы работаем с рядом высших учебных заведений, которые как мы надеемся восполнят этот пробел", подчеркнула Анна Голошумова.