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Анна Голошумова: банкротство - бич современной России

Анна Голошумова: банкротство - бич современной России

Эксперты
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18:35, 11 июня 2018
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В связи с экономическим кризисом, усиливающимися санкциями и отсутствием стратегии развития бизнеса банкротство превращается в бич современной России, считает арбитражный управляющий, ведущий эксперт по банкротствам Анна Голошумова. 
 
По ее мнению: "Управленческие ошибки, отсутствие контроля расходования кредитных средств, дефицит информации о реальной ситуации в социально-экономическом и политическом секторах приводит к разорению предприятий и коммерческих структур. В итоге, запускается процедура банкротства. В случае сохранения имеющихся тенденций можно прогнозировать всплеск интереса к такой форме выхода из критической бизнес-ситуации. 
 
В этой связи потребность в специалистах по банкротствам и арбитражных управляющих на рынке России будет только расти. И тут возникают проблемы с кадрами. Сегодня их выпускается мало и уровень профессионализма оставляет желать лучшего. Мы работаем с рядом высших учебных заведений, которые как мы надеемся восполнят этот пробел", подчеркнула Анна Голошумова.

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