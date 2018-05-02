Сергей Бабурин: съезд РОС показал жизнеспособность партии
Эксперты
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Вчера, 11:42
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19 мая в Москве состоялся съезд Российского общенародного Союза. Эксперты уже назвали его стратегическим с точки зрения внутренней перезагрузки и укрепления структуры партии. По итогам его работы свой комментарий дал лидер организации Сергей Бабурин:
"В Москве состоялся Внеочередной Съезд РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА. 59 делегатов из 70 избранных представляли 44 региональных организации РОС.
Съезд одобрил работу избирательного штаба партии, утвердил политическую программу С.Н. Бабурина "Русский Выбор" в качестве федеральной части региональных предвыборных программ осенью 2018.
Произведены изменения в составе руководящих органов РОС - в Центральном политсовете и в Президиуме ЦПС. Дополнительно к избранным в 2017 году избраны заместители Председателя РОС. Ими стали: Ю.В. Кривошеев, Д.А. Кузнецов и Д.Ю. Соин".
Съезд одобрил работу избирательного штаба партии, утвердил политическую программу С.Н. Бабурина "Русский Выбор" в качестве федеральной части региональных предвыборных программ осенью 2018.
Произведены изменения в составе руководящих органов РОС - в Центральном политсовете и в Президиуме ЦПС. Дополнительно к избранным в 2017 году избраны заместители Председателя РОС. Ими стали: Ю.В. Кривошеев, Д.А. Кузнецов и Д.Ю. Соин".
21 Мая 2018 / Понедельник 12 44
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- Сергей Бабурин: съезд РОС показал жизнеспособность партии
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