Сергей Бабурин: съезд РОС показал жизнеспособность партии Эксперты // Вчера, 11:42 // 104

19 мая в Москве состоялся съезд Российского общенародного Союза. Эксперты уже назвали его стратегическим с точки зрения внутренней перезагрузки и укрепления структуры партии. По итогам его работы свой комментарий дал лидер организации Сергей Бабурин:

"В Москве состоялся Внеочередной Съезд РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА. 59 делегатов из 70 избранных представляли 44 региональных организации РОС.

Съезд одобрил работу избирательного штаба партии, утвердил политическую программу С.Н. Бабурина "Русский Выбор" в качестве федеральной части региональных предвыборных программ осенью 2018.

Произведены изменения в составе руководящих органов РОС - в Центральном политсовете и в Президиуме ЦПС. Дополнительно к избранным в 2017 году избраны заместители Председателя РОС. Ими стали: Ю.В. Кривошеев, Д.А. Кузнецов и Д.Ю. Соин".



