Дмитрий Соин: эко-продукты и чистая вода - главная ценность эпохи Эксперты // Вчера, 09:39 // 106

На фоне климатических, социальных, техногенных и военных потрясений существенно возрастает значимость таких факторов, как безопасность, эко-продукты и чистая вода, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

По его мнению в контексте этого "Следует активнее развивать родовые усадьбы россиян в экологически чистых районах страны. Это залог будущего, путь к сохранению наших детей и народа в целом".