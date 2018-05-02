Дмитрий Соин: эко-продукты и чистая вода - главная ценность эпохи
Эксперты
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Вчера, 09:39
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На фоне климатических, социальных, техногенных и военных потрясений существенно возрастает значимость таких факторов, как безопасность, эко-продукты и чистая вода, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
По его мнению в контексте этого "Следует активнее развивать родовые усадьбы россиян в экологически чистых районах страны. Это залог будущего, путь к сохранению наших детей и народа в целом".
05 Мая 2018 / Суббота 16 12
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