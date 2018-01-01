Звезды пророчат третью мировую войну. Россия устоит! Видео
Эксперты
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Вчера, 17:52
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В своем большинстве, профессиональные астрологи, заявляют о неизбежности третьей мировой войны, предсказывают разрушение США, исчезновение доллара и создание новой глобальной реальности. С одним из них, - историком, астрологом и прогнозистом Алексеем Агафоновым состоялась беседа на площадке программы "Без Цензуры!", в которой обсуждались перспективы цивилизации.
С магом и экспертом беседуют ведущий программы, социо-психолог, профессор Дмитрий Соин и член Союза писателей, аналитик Екатерина Шидловская. Предлагаем полную версию записи:
01 Мая 2018 / Вторник 08 39
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