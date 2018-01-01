/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Звезды пророчат третью мировую войну. Россия устоит! Видео

Звезды пророчат третью мировую войну. Россия устоит! Видео

Эксперты
//
Вчера, 17:52
//
440
В своем большинстве, профессиональные астрологи, заявляют о неизбежности третьей мировой войны, предсказывают разрушение США, исчезновение доллара и создание новой глобальной реальности. С одним из них, - историком, астрологом и прогнозистом Алексеем Агафоновым состоялась беседа на площадке программы "Без Цензуры!", в которой обсуждались перспективы цивилизации. 
 
С магом и экспертом беседуют ведущий программы, социо-психолог, профессор Дмитрий Соин и член Союза писателей, аналитик Екатерина Шидловская. Предлагаем полную версию записи:

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хамство Порошенко удивило бывалых ведущих канала АННА НЬЮС
Хамство Порошенко удивило бывалых ведущих канала АННА НЬЮС
"Иранский затвор" Третьей мировой войны
"Иранский затвор" Третьей мировой войны
Союн Садыков и Дмитрий Соин о крымских татарах: "Без цензуры!"
Союн Садыков и Дмитрий Соин о крымских татарах: "Без цензуры!"
comments powered by HyperComments
01 Мая 2018 / Вторник 08 39
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru