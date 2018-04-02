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Политический суицид правящей в Армении элиты

Политический суицид правящей в Армении элиты

Эксперты
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Сегодня, 00:31
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О причинах политического суицида армянской правящей элиты, ее неадекватных внешних и внутренних решениях в программе "Без Цензуры!" рассуждают ее ведущий Дмитрий Соин и эксперт-международник Евгений Бирюков.
 
В жаркой дискуссии произошло выяснение причинно-следственных связей приведших в итоге к бархатной революции и свержению многолетнего правящего слоя:

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27 Апреля 2018 / Пятница 15 23
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