Политический суицид правящей в Армении элиты Эксперты // Сегодня, 00:31 // 0

О причинах политического суицида армянской правящей элиты, ее неадекватных внешних и внутренних решениях в программе "Без Цензуры!" рассуждают ее ведущий Дмитрий Соин и эксперт-международник Евгений Бирюков.

В жаркой дискуссии произошло выяснение причинно-следственных связей приведших в итоге к бархатной революции и свержению многолетнего правящего слоя:



