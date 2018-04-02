Почему ЕГЭ уничтожает образование в России Эксперты // Сегодня, 16:24 // 0

ЕГЭ стало злым роком и летящим на крыльях ночи ужасом системы образования России. Против его внедрения выступали ведущие ученые и педагоги страны, но замкнутые на западной Болонской системе чиновники протащили ЕГЭ в школы и посеяли панику среди учеников, педагогов и родителей.

О текущем состоянии образования в контексте ЕГЭ и последствиях этого печального эксперимента на канале АННА НЬЮС говорят ведущая Надежда Баранова и гость студии, ректор Европейского института ЮСТО, психолог Дмитрий Соин. Общий вывод: спасение традиционной русской школы и университетов в возврате к старой системе сдачи выпускных и вступительных экзаменов. В противном случае: деградация, разврат, распад и оглупление.