Хамство Порошенко удивило бывалых ведущих канала АННА НЬЮС Эксперты // Вчера, 16:43 // 426

Хамство Порошенко в отношении россиян и президента России Владимира Путина удивила бывалых ведущих канала АННА НЬЮС Светлану Руденко и Дмитрия Соина. Что за этим стоит: психическое расстройство, алкоголизм или тонкая игра ЦРУ? Об этом и не только беседуют ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и ведущий-аналитик АННА НЬЮС Светлана Руденко.

Общее мнение: Порошенко помешался на почве антироссийских гарантий США. Его поведение провокационно и свидетельствует о том, что Киев готов к новому кровопролитию и агрессии в отношении Донбасса. ИА "ТИРАС" предлагает вниманию полную версию программы "Без Цензуры":