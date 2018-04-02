Хамство Порошенко удивило бывалых ведущих канала АННА НЬЮС
Эксперты
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Вчера, 16:43
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Хамство Порошенко в отношении россиян и президента России Владимира Путина удивила бывалых ведущих канала АННА НЬЮС Светлану Руденко и Дмитрия Соина. Что за этим стоит: психическое расстройство, алкоголизм или тонкая игра ЦРУ? Об этом и не только беседуют ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и ведущий-аналитик АННА НЬЮС Светлана Руденко.
Общее мнение: Порошенко помешался на почве антироссийских гарантий США. Его поведение провокационно и свидетельствует о том, что Киев готов к новому кровопролитию и агрессии в отношении Донбасса. ИА "ТИРАС" предлагает вниманию полную версию программы "Без Цензуры":
21 Апреля 2018 / Суббота 17 08
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