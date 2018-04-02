Бархатная революция в Армении - это шаг к обострению на Кавказе
Эксперты
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Сегодня, 14:06
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События в Армении - это шаг на пути к дестабилизации Кавказа. Ереван на сегодня наиболее последовательный союзник России в Закавказье. В смене режима там крайне заинтересованы США, Великобритания и Турция. Смысл - в ослаблении российского влияния и создания кольца напряжения вдоль российской границы.
Такую точку зрения высказал ректор Европейского института ЮСТО, профессор и аналитик Дмитрий Соин. "Теперь все зависит от степени эффективности власти в противодействии "оранжевой революции", о которой уже объявила армянская оппозиция".
17 Апреля 2018 / Вторник 14 37
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