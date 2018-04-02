Падение рубля синхронизируется с ценой на нефть
Эксперты
//
Вчера, 11:56
//
115
"Тревожная тенденция при которой цены на нефть росли, а российский рубль падал преодолена", считает аналитик, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Сегодня при падении цены на нефть рубль среагировал адекватно. Он так же начал корректироваться в сторону снижения. Это говорит о том, что не адекватные и панические реакции финансового рынка РФ преодолены.
Теперь игрокам предлагаются понятные правила игры на фондовых биржах и курсах валют. Нефть вниз - доллар вверх и наоборот. Рассогласованность этих потоков является помехой и раздражителем для финансовых аналитиков. Она держит в напряжении, как экономический сектор, так и простых граждан России, которые не понимают, как им реагировать на текущие события в сфере бизнеса и финансов".
17 Апреля 2018 / Вторник 01 34
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Удар по Сирии отразится на курсах валют и цене нефти
|606
- Интрига доллара, рубля и нефти продолжается. Баланс нарушен!
|467
- Американо-Британская коалиция готовит удар по Сирии. А что Франция?
|336
- Экономическая астрология: Меркурий развернется в сторону рубля
|293
- Комплаенс - эффективная технология формирующая имидж бизнеса
|285
- Новости финансов: рубль и нефть продолжили разнонаправленное движение
|271
- США и Великобритания синхронизируют санкционную политику
|162
- Падение рубля синхронизируется с ценой на нефть
|115