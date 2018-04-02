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Падение рубля синхронизируется с ценой на нефть

Падение рубля синхронизируется с ценой на нефть

Эксперты
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Вчера, 11:56
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"Тревожная тенденция при которой цены на нефть росли, а российский рубль падал преодолена", считает аналитик, ректор Европейского института  JUSTO Дмитрий Соин. Сегодня при падении цены на нефть рубль среагировал адекватно. Он так же начал корректироваться в сторону снижения. Это говорит о том, что не адекватные и панические реакции финансового рынка РФ преодолены.
 
Теперь игрокам предлагаются понятные правила игры на фондовых биржах и курсах валют. Нефть вниз - доллар вверх и наоборот. Рассогласованность этих потоков является помехой и раздражителем для финансовых аналитиков. Она держит в напряжении, как экономический сектор, так и простых граждан России, которые не понимают, как им реагировать на текущие события в сфере бизнеса и финансов".

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