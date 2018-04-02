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США и Великобритания синхронизируют санкционную политику

США и Великобритания синхронизируют санкционную политику

Эксперты
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Вчера, 19:55
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США и Великобритания синхронизируют санкционную политику в отношении России. "Это направлено на нанесение максимального ущерба российской экономике", считает ректор Европейского института ЮСТО, аналитик Дмитрий Соин.
 
"Сегодня стало окончательно понятно, что Вашингтон и Лондон совместно разрушают экономику и финансы РФ. Запад лишь прикрывает свое стремление к разрушению Российской Федерации "заботой" о Сирии, Донбассе, Крыме и "демократии". Но цели Вашингтона и Лондона иные. Им не нужна мощная Россия с сильной элитой, высокоразвитой экономикой и здоровым населением. Они нацелены на демонтаж РФ. Поэтому никакие уступки коллективному Западу не снимут санкции с России. Они ждут нашей капитуляции. А это не реально, учитывая принципиальную позицию президента Владимира Путина и подавляющего большинства жителей России. Следовательно, можно сделать вывод о том, что санкционные войны только начинаются. Нам следует делать ставку на укрепление самодостаточности страны", отметил Дмитрий Соин.
 

 

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