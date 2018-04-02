Новости финансов: рубль и нефть продолжили разнонаправленное движение
Эксперты
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Вчера, 19:45
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13 апреля финансовый рынок России приобрел относительную стабильность. Волатильность курса рубля существенно снизилась. При этом к вечеру снова обозначилась не типичная тенденция разнонаправленного движения цен на нефть и курса рубля.
В своем комментарии по этому поводу ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин отметил следующее:"Традиционно в России курс рубля растет и падает синхронно с ростом и падением цен на нефть. Это объясняется серьезной зависимостью российской экономики от экспорта энергоносителей. Однако на фоне нарастающего санкционного давления возник не стандартный тренд при котором, нефть растет , а рубль падает. Это говорит о том, что наша экономика работает на пределе возможностей. Но Россия такая страна, что нам не привыкать к кризисам. Мы все равно выстоим. Это определяется самой природой России".
14 Апреля 2018 / Суббота 06 39
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