Новости финансов: рубль и нефть продолжили разнонаправленное движение Эксперты // Вчера, 19:45 // 93

13 апреля финансовый рынок России приобрел относительную стабильность. Волатильность курса рубля существенно снизилась. При этом к вечеру снова обозначилась не типичная тенденция разнонаправленного движения цен на нефть и курса рубля.