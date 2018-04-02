В России возрос уровень стресса - выход в йоге и медитации Эксперты // Сегодня, 19:08 // 0

Санкционная атака на Россию существенно отражается на состоянии психики, как бизнес-сообщества, так и обычных граждан страны. Одни опасаются потерять свои состояния, другие работу. Это порождает серьезные стрессы, которые выбивают людей из полноценного рабочего графика, создают проблемы в личной и семейной жизни, угрожают депрессиями. В контексте этого хорошим антидепрессантом и помощником для человека может стать йога и медитативные практики, считает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.

Разработчик проекта активного долголетия и омоложения "АМАРАНТ", специалист в области психологии влияния Дмитрий Соин обращает внимание на такие способы преодоления стресса, как йога и медитация. В частности он считает: "Йога, - действительно проверенный тысячелетиями способ самоконтроля, регулирования психологических процессов и состояний, а так же практика позволяющая в самой жесткой ситуации принимать верные и взвешенные решения.

Медитация, как кульминационная фаза йоги, вообще является уникальным антистрессовым средством. Она позволяет остановить поток мыслей и выключить их на определенный период. Это великолепный способ произвести психоэмоциональную и интеллектуальную перезагрузку личности. Не секрет, что именно йога и медитация дают возможность человеку выйти из стресса без применения седативных средств, наркотиков и алкоголя. А это уже работа на здоровье нации. Поэтому, сегодня самое время дать людям информацию о том, как побеждать стресс и депрессию в условиях санкций Запада против России. Это актуально и важно, как для элит, так и для населения страны".