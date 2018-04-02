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Дмитрий Соин: теория доктора Ланца соотносится с древними представлениями о жизни и смерти

Дмитрий Соин: теория доктора Ланца соотносится с древними представлениями о жизни и смерти

Эксперты
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Вчера, 18:44
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Вышедшая под амбициозным названием «Как жизнь и сознание являются ключами к пониманию природы Вселенной» книга доктора Ланца вызвала серьезный резонанс, как на Западе, так и в России по причине альтернативной трактовки жизни после смерти. С комментарием, по этому поводу выступил исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин: 
 
"То что доктор Ланц, опираясь, в том числе и на квантовую физику утверждает, что после смерти жизнь не прекращается, а лишь продолжается в других измерениях и вселенных не является, чем то удивительным и эксклюзивным. Впечатление такая трактовка производит на людей ранее не знакомых с теми же Ведами, где более пяти тысяч лет назад было написано о том, что действительно смерти нет, а есть лишь бесконечная цепь перерождений и воплощений. И не только на земле, а и на других планетах или измерениях. Так, например, Веды утверждают, что в глобальном Космосе существует 64 измерения. Планеты в ведических источниках делятся на три уровня: райский, средний и адский. Те же райские планеты подразделяются на семь групп. Так же есть многочисленные невидимые для глаз человека планеты и вселенные. Причина их невидимости в низком уровне развития человека. И во всех этих многочисленных нишах существует жизнь. Туда, зачастую, после гибели физического тела, либо в процессе йогических практик попадают души и тонкие тела людей.
 
Поэтому теория доктора Ланца в современном варианте предлагает ведическую трактовку жизни и смерти. Хотя если мы возьмем христианство - оно то же исходит из принципа бессмертия души. Но при этом помещает ее после смерти либо в рай либо в ад. Но это детали - важно , что в главных мировых религиях присутствует понятие именно о бессмертной душе", подчеркнул Дмитрий Соин.

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