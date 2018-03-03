Москва в кольце свалок: когда произойдет апокалипсис

Москва в кольце свалок: когда произойдет апокалипсис

Эксперты
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Вчера, 18:19
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Плотное кольцо окруживших Москву свалок реально представляет собой серьезную угрозу здоровью и жизни многомиллионного мегаполиса. А попытки минимизировать проблему методом консервации или переноса мусорных полигонов проблему не только не решает, но и усугубляет, считает ректор Европейского института  JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.
 
По его мнению без пересмотра самих основ жизни социума свалки будут только увеличиваться и в итоге в какой то момент при единовременном выбросе газов может произойти катастрофа превосходящая по своим масштабам Чернобыльскую аварию на атомной станции. При концентрации в одном месте, в условиях предельной скученности около двадцати миллионов человек решение любой экологической проблемы невозможно. Мы давно ставим вопрос о необходимости равномерного расселения россиян по всей Центральной части России, Сибири и Дальнему Востоку. Необходимо разгрузить мегаполисы, спасти людей и страну. Надо жить экологично, в чистой среде, правильно питаться и быть счастливыми. Как этого можно добиться на территории с миллионами машин, тысячами вредных производств, постоянным излучением, да еще и в окружении свалок -  непонятно. 
 
Мы исходим из того, что правительство должно финансово поощрять выезд россиян в малозаселенные районы России, выделять под это земли, беспроцентные ссуды и давать возможность зарабатывать в провинции не меньше чем в Москве. Россия всегда была сильна своим селом, своими малыми городами, своей близостью к земле и природе. Катастрофы на свалках Московской области наглядно демонстрируют, что альтернативы этому пути нет. Россия и русские должны вернуться к себе - в ту среду жизни, которая была естественной для наших предков, уверен Дмитрий Соин. 

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