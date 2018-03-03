Москва в кольце свалок: когда произойдет апокалипсис
Эксперты
//
Вчера, 18:19
//
102
Плотное кольцо окруживших Москву свалок реально представляет собой серьезную угрозу здоровью и жизни многомиллионного мегаполиса. А попытки минимизировать проблему методом консервации или переноса мусорных полигонов проблему не только не решает, но и усугубляет, считает ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.
По его мнению без пересмотра самих основ жизни социума свалки будут только увеличиваться и в итоге в какой то момент при единовременном выбросе газов может произойти катастрофа превосходящая по своим масштабам Чернобыльскую аварию на атомной станции. При концентрации в одном месте, в условиях предельной скученности около двадцати миллионов человек решение любой экологической проблемы невозможно. Мы давно ставим вопрос о необходимости равномерного расселения россиян по всей Центральной части России, Сибири и Дальнему Востоку. Необходимо разгрузить мегаполисы, спасти людей и страну. Надо жить экологично, в чистой среде, правильно питаться и быть счастливыми. Как этого можно добиться на территории с миллионами машин, тысячами вредных производств, постоянным излучением, да еще и в окружении свалок - непонятно.
Мы исходим из того, что правительство должно финансово поощрять выезд россиян в малозаселенные районы России, выделять под это земли, беспроцентные ссуды и давать возможность зарабатывать в провинции не меньше чем в Москве. Россия всегда была сильна своим селом, своими малыми городами, своей близостью к земле и природе. Катастрофы на свалках Московской области наглядно демонстрируют, что альтернативы этому пути нет. Россия и русские должны вернуться к себе - в ту среду жизни, которая была естественной для наших предков, уверен Дмитрий Соин.
23 Марта 2018 / Пятница 06 54
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сергей Бабурин проголосовал за "Русский Выбор!"
|482
- Первый брифинг в штабе Сергея Бабурина
|442
- Почему Бабурин сидел справа от Путина
|420
- Сергей Бабурин: Давайте осуществим перемены! Не бойтесь быть русскими!
|407
- Сергей Бабурин: русская идея, национальный выбор предан забвению
|351
- Междуранодные наблюдатели провели встречу с Сергеем Бабуриным.
|336
- Сергей Бабурин: Понятие "русский" - это не этническое, а цивизационное
|331
- Сергей Бабурин провел итоговую пресс-конференцию
|310
- Сергей Бабурин: При развитии регионов в основу должны лечь его традиции
|216
- Сергей Бабурин: смысл нашей национальной идеи прост!
|174