Сергей Бабурин: человечество переходит к иному качеству жизни Эксперты // Вчера, 13:43 // 106

23 ноября Санк-Петербургская юридическая академия отпраздновала свое 20-летие. В мероприятии принял участие Сергей Николаевич Бабурин - доктор юридических наук, лидер Российского Общенародного Союза. Он от имени Ассоциации юридических вузов поздравил присутствовавших с юбилеем и подчеркнул, "что Академия - один из самых достойных негосударственных вузов России".

Позже Бабурин С.Н. выступил с докладом на Международной научно-практической конференции, собравшей "патриотически мыслящих пассионариев из всех областей знания", как заметил он на странице в Фейсбук. Доклад на тему "Конституирование духовных ценностей России как решающий этап борьбы за здоровье всего человечества" вызвал бурную и конструктивную дискуссию среди ученых.





"Человечество стоит перед необходимостью перехода к иному качеству жизни – к устойчивому развитию в гармонии с природой и всем окружающим его миром. Для достижения этой важнейшей цели современному обществу предстоит решить много разнообразных задач, одна из которых политико-правовая. Предстоит на уровне международного права и на уровне национальных конституций приступить к формированию основ права устойчивого развития, которому придется преодолеть существующее ныне размежевание между правом и нравственностью. Наиболее перспективна для начала этого процесса Россия, русское национальное сознание которой уже более тысячи лет отдает приоритет правде и справедливости перед правом и законностью".