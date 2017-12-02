/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сергей Бабурин: человечество переходит к иному качеству жизни

Сергей Бабурин: человечество переходит к иному качеству жизни

Эксперты
//
Вчера, 13:43
//
106

 

23 ноября Санк-Петербургская юридическая академия отпраздновала свое 20-летие. В мероприятии принял участие Сергей Николаевич Бабурин - доктор юридических наук, лидер Российского Общенародного Союза. Он от имени Ассоциации юридических вузов поздравил присутствовавших с юбилеем и подчеркнул, "что Академия - один из самых достойных негосударственных вузов России".

 

Позже Бабурин С.Н. выступил с докладом на Международной научно-практической конференции, собравшей "патриотически мыслящих пассионариев из всех областей знания", как заметил он на странице в Фейсбук. Доклад на тему "Конституирование духовных ценностей России как решающий этап борьбы за здоровье всего человечества" вызвал бурную и конструктивную дискуссию среди ученых.


"Человечество стоит перед необходимостью перехода к иному качеству жизни – к устойчивому развитию в гармонии с природой и всем окружающим его миром. Для достижения этой важнейшей цели современному обществу предстоит решить много разнообразных задач, одна из которых политико-правовая. Предстоит на уровне международного права и на уровне национальных конституций приступить к формированию основ права устойчивого развития, которому придется преодолеть существующее ныне размежевание между правом и нравственностью. Наиболее перспективна для начала этого процесса Россия, русское национальное сознание которой уже более тысячи лет отдает приоритет правде и справедливости перед правом и законностью". 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
Сергей Бабурин в Ассоциации юристов Черноморско-Каспийского региона
Сергей Бабурин в Ассоциации юристов Черноморско-Каспийского региона
Сергей Бабурин: "Основы православия" должны быть в России
Сергей Бабурин: "Основы православия" должны быть в России
comments powered by HyperComments
19 Декабря 2017 / Вторник / 17 25
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru