Эдемский Сад: когда иллюзия заменяет реальность Эксперты // Вчера, 13:42 // 126

По мнению ряда экспертов, современный мир по причине активного погружения миллиардов людей в интернет пространство все более превращается в иллюзию. Люди пребывают в интернет коме: живут, общаются, знакомятся и создают семьи и умирают в интернете. Как это можно объяснить с точки зрения просвещения и Йоги постмодерна рассуждают современные мыслители: правовед Андрей Пода, писатель Святослав Дубянский и ученый-социолог, профессор Дмитрий Соин.

По их мнению в такой ситуации важно жить днем сегодняшним, в удовольствие и на волне релакса. Самопогружение, исследование самих себя, расстворение в пространстве саморазвития - вот тренд современной эпохи...

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