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Православная армия в России: возможно ли это?

Православная армия в России: возможно ли это?

Эксперты
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Сегодня, 15:45
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Вопрос об интеграции православия и современной российской армии обсуждается не одно десятилетие на разных этажах политикума и социума страны. В контексте этого представляет интерес дискуссия на канале АННА НЬЮС о возможности применения в РФ триады: православие, армия, держава с участием ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и православного писателя Алексея Яковлева-Козырева.
 

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