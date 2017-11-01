Православная армия в России: возможно ли это? Эксперты // Сегодня, 15:45 // 0

Вопрос об интеграции православия и современной российской армии обсуждается не одно десятилетие на разных этажах политикума и социума страны. В контексте этого представляет интерес дискуссия на канале АННА НЬЮС о возможности применения в РФ триады: православие, армия, держава с участием ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и православного писателя Алексея Яковлева-Козырева.



