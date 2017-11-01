В Москве открылись Гумилевские чтения Эксперты // Вчера, 10:45 // 84

По информации ИА "ТИРАС", 15 ноября в Москве открылись вторые Гумилевские чтения: "Евразия - общий дом Русского и Тюркского миров". Организаторами мероприятия выступили: Международная ассоциация фондов мира, Институт социально-политических исследований РАН, Международная Славянская академия и Европейский институт JUSTO.

Конференция привлекла внимание ученых и экспертов из России и стран СНГ. Доклады посвящены перспективам Евразийской интеграции. В ближайшее время по итогам конференции будет выпущен сборник публикаций.