В Москве открылись Гумилевские чтения
Эксперты
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Вчера, 10:45
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По информации ИА "ТИРАС", 15 ноября в Москве открылись вторые Гумилевские чтения: "Евразия - общий дом Русского и Тюркского миров". Организаторами мероприятия выступили: Международная ассоциация фондов мира, Институт социально-политических исследований РАН, Международная Славянская академия и Европейский институт JUSTO.
Конференция привлекла внимание ученых и экспертов из России и стран СНГ. Доклады посвящены перспективам Евразийской интеграции. В ближайшее время по итогам конференции будет выпущен сборник публикаций.
16 Ноября 2017 / Четверг / 03 15
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