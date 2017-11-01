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Россия не Европа и не Азия - у страны свой путь

Россия не Европа и не Азия - у страны свой путь

Эксперты
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Вчера, 21:22
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История создания идеологии для России имеет много этапов своего развития от имперских и коммунистических концепций до либерализма и национал-консерватизма. Свою версию событий предлагают ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник Святослав Дубянский. 
 
Общий лейтмотив рассуждений сводится к тому, что Россия - это и не Запад и не Восток (Азия). Страна уникальна и должна строить свою самобытную идеологию в основе которой крепкая семья, традиции, духовность и патриотизм. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":

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