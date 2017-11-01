Россия не Европа и не Азия - у страны свой путь Эксперты // Вчера, 21:22 // 97

История создания идеологии для России имеет много этапов своего развития от имперских и коммунистических концепций до либерализма и национал-консерватизма. Свою версию событий предлагают ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник Святослав Дубянский.

Общий лейтмотив рассуждений сводится к тому, что Россия - это и не Запад и не Восток (Азия). Страна уникальна и должна строить свою самобытную идеологию в основе которой крепкая семья, традиции, духовность и патриотизм. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":



