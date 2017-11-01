Дмитрий Соин: успех - это цель и путь ее достижения Эксперты // Вчера, 12:51 // 112

О том, каковы самые эффективные пути достижения цели пишут и говорят многочисленные психологи и бизнес-коучи. Но к сожалению в этом потоке мало рациональных, научно обоснованных и практически проверенных технологий. О том, как восполнить этот пробел говорит ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. ИА "ТИРАС" предлагает печатную и видео версии выступления ведущего специалиста по личностному росту:



Формула успеха – это совокупность наших действий, которая позволяет в короткие сроки достичь того результата, который видится нам идеальным, который представляет из себя некий смысл нашей жизни. Формула успеха выстроена на глубоком прикладном опыте, который лично я получил в процессе государственной службы, преподавательской деятельности, нахождении в статусе депутата Верховного Совета. У меня было множество учеников. Часть из них стали бизнесменами, часть – политиками, часть – общественными деятелями. Практически все в той или иной степени смогли реализоваться. В своем большинстве они также использовали эту пресловутую формулу успеха. Жаль, что ей не учат в университетах и школах, так как корпорациям и государству не нужны самодостаточные люди, им нужны лишь винтики в системе. Мы же предлагаем вам стать личностями! Личностями развивающимися, личностями, ориентируемыми на результат.





Итак, что же из себя представляет формула успеха? В первую очередь – это буква "Ц”(Цель). Цель – образ будущего, наполненный конкретикой, предметными вещами. Кем вы себя видите? Либо на госслужбе, либо в бизнесе, либо в какой-то творческой профессии, либо может даже в личной жизни. Когда мы ставим цель , нам гораздо проще сформировать под нее задачи. Выбрать учебу, работу, круг общения, партнеров, инвесторов, друзей, все что угодно.

Когда цель поставлена, мы можем перейти к букве "И”( Имидж). Многие недооценивают этого явления и не понимают его до конца. Для большинства имидж это всего лишь внешний вид человека, но имидж это гораздо более глубокое понятие. Во-первых, имидж это искусственный образ представления, он всегда формируется по цели. Без цели не может существовать, потому что с помощью имиджа мы докручиваем, дополняем себя под то, чтобы решить конкретные задачи. Также имидж это ваш круг общения, ваше образование, ваши дела. Имидж это даже то, в какой вы театр ходите, какие фильмы смотрите, за какой спортивный клуб болеете. Семья, религиозность все это имидж. И эта сложная конструкция выстраивается под вашу цель.





"Б”(Брендирование). Мы часто слышим слово бренд. По сути это торговая марка, наполненная некоторым идеологическим смыслом. Возможно вы удивитесь, но помимо торговых марок, есть также люди-бренды. Достаточно назвать имя или фамилию, и мы сразу понимаем о ком идет речь. Будь-то Мадонна, Путин, боксер Валуев и так далее. Это брендированные люди. Практически все знают кто такой Абрамович. Абрамович это мегаолигарх, но мало кто знает, чем владеет этот Абрамович. Потому что его личный бренд даже выше корпоративного. И вот, процесс брендирования заключен в том, что мы конструируем личный бренд и выходим с ним на рынок. Если мы говорим о небрендированном враче, то прием у него будет стоить условно 1000 р, а если мы говорим о брендированном враче, то прием у него, грубо говоря, будет стоить 20000 рублей. Вот и вся разница. То же самое касается фотографов, то же самое касается преподавателей.



