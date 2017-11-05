Эдемский сад: как прикормить успех и деньги
Эксперты
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21:26, 5 ноября 2017
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Как примагнитить успех, деньги и положение в обществе рассуждают участники проекта Эдемский Сад: писатель, художник, эзортерик Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, психологи и социолог Дмитрий Соин. Их вывод: успех не может быть сиюминутным и случайным событием. Он достигается путем активной и целенаправленной деятельности.
От личности претендующей на успех требуются осознанность, ответственность и готовность действовать. В противном случае достижение личностного прорыва невозможно. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию шестого выпуска программы "Эдемский сад":
07 Ноября 2017 / Вторник / 15 54