/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Эдемский сад: как прикормить успех и деньги

Эдемский сад: как прикормить успех и деньги

Эксперты
//
21:26, 5 ноября 2017
//
154
Как примагнитить успех, деньги и положение в обществе рассуждают участники проекта Эдемский Сад: писатель, художник, эзортерик Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, психологи и социолог Дмитрий Соин. Их вывод: успех не может быть сиюминутным и случайным событием. Он достигается путем активной и целенаправленной деятельности.
 
От личности претендующей на успех требуются осознанность, ответственность и готовность действовать. В противном случае достижение личностного прорыва невозможно. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию шестого выпуска программы "Эдемский сад":


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эдемский Сад: когда богатство убивает нувориша
Эдемский Сад: когда богатство убивает нувориша
Эдемский Сад: тантра и технология успеха
Эдемский Сад: тантра и технология успеха
Эдемский сад: Угра - одно из имен Шивы
Эдемский сад: Угра - одно из имен Шивы
comments powered by HyperComments
07 Ноября 2017 / Вторник / 15 54
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru