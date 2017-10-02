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Эдемский Сад: тантра и технология успеха

Эдемский Сад: тантра и технология успеха

Эксперты
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Вчера, 17:23
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Существует ли магия успеха, финансов и гармонии? Что нужно делать для того, чтобы личность постоянно развивалась и двигалась по нарастающей вперед? На эти вопросы отвечают писатель, художник Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, социолог Дмитрий Соин.
 
Предлагаемая Святославом Дубянским формула сводится к постановке цели, формированию намерений и реальным действиям. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию записи диалога:

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