Эдемский Сад: тантра и технология успеха Эксперты // Вчера, 17:23 // 103

Существует ли магия успеха, финансов и гармонии? Что нужно делать для того, чтобы личность постоянно развивалась и двигалась по нарастающей вперед? На эти вопросы отвечают писатель, художник Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, социолог Дмитрий Соин.

Предлагаемая Святославом Дубянским формула сводится к постановке цели, формированию намерений и реальным действиям. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию записи диалога:



