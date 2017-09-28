Дмитрий Соин: тибетская гимнастика - спасательный круг здоровья и энергетики человека Эксперты // 17:10, 28 сентября 2017 // 854

Уникальные упражнения из Тибетской гимнастики позволяют решить совокупность вопросов затрагивающих здоровье, психику, эмоции, работоспособность и жизненную энергию человека. Подробнее об этом рассказывает исследователь возможностей человека, социолог, профессор и ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

Сам Дмитрий Юрьевич уже в течении 20 лет занимается тибетской гимнастикой и на своем примере рассказывает об ее эффективности. Поводом к началу практики послужили проблемы с радикулитом, давлением, головные боли и бессоница. Результат серьезно порадовал автора ролика - здоровье было восстановлено, появились новые возможности и горизонты для саморазвития.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выступления ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина:



