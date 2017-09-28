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Дмитрий Соин: тибетская гимнастика - спасательный круг здоровья и энергетики человека

Дмитрий Соин: тибетская гимнастика - спасательный круг здоровья и энергетики человека

Эксперты
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17:10, 28 сентября 2017
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Уникальные упражнения из Тибетской гимнастики позволяют решить совокупность вопросов затрагивающих здоровье, психику, эмоции, работоспособность и жизненную энергию человека. Подробнее об этом рассказывает исследователь возможностей человека, социолог, профессор и ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
 
Сам Дмитрий Юрьевич уже в течении 20 лет занимается тибетской гимнастикой и на своем примере рассказывает об ее эффективности. Поводом к началу практики послужили проблемы с радикулитом, давлением, головные боли и бессоница. Результат серьезно порадовал автора ролика - здоровье было восстановлено, появились новые возможности и горизонты для саморазвития. 
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выступления ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина:
 

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