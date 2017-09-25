О целительных свойствах йоги с научной точки зрения Эксперты // 10:59, 25 сентября 2017 // 400

Целительные свойства йоги в течении тысячелетий являлись предметом обсуждения, дискуссий и практик. Сегодня об этом уже на научном уровне рассуждают эксперты: ректор Европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и врач-нарколог, специалист по долгожительству Шахлар Агаханов.

По мнению участников программы "Без Цензуры!": "Йога - действительно тормозит процессы старения организма, оптимизирует функционал организма, стабилизирует психологическое состояние и энергию человека. Так же йога - наиболее надежный способ избавления от вредных привычек: алкоголизма, наркомании и игромании".

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы о целительных свойствах йоги:



