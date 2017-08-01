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О просвещении построенном на духовности, традиции и правдивой истории

О просвещении построенном на духовности, традиции и правдивой истории

Эксперты
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Сегодня, 11:57
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Каким должен быть современный мир в программе "Старые йоги зажигают", говорят ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский. Общий вывод: цивилизационный прорыв будет возможен при условии просвещения общества на основе духовности, традиции и правдивой истории. 
 
Пустое образование, не нужные псевдознания, отсутствующая духовность и разрушенная Традиция - реально угрожают современному миру. На смену плоскому образованию должно прийти полноценное просвещения, считает Дмитрий Соин.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию пятнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор - Европейский институт JUSTO:

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