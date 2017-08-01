/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Старые йоги, как часть русской Традиции

Старые йоги, как часть русской Традиции

Эксперты
//
Сегодня, 11:33
//
0
О том, что является традиционным для России,  в программе "Старые йоги зажигают" дискутируют ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский. Мнение экспертов сводится к тому, что русская Традиция гораздо шире и масштабнее, чем это представляют многие соотечественники. Ее неотъемлемой частью являются Толстой, Блаватская, Рерих, Гурджиев, Успенский и многие другие знаменитые русские, которые создавали имя стране на международном уровне, но в самой России попадали под идеологический и религиозный прессинг.
 
Поэтому мистицизм, эзотерика, духовные искания, постоянное саморазвитие, наряду с православием, так же  мощная часть русской Традиции и с этим следует считаться. При этом несомненно, на уровне массового сознания главным духовным стержнем и базисом Традиции выступает русская православная церковь, что не мешает русским мистикам вносить свой серьезный вклад в развитие и укрепление Российской государственности.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию четырнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание
Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание
Русские йоги переходят в православие
Русские йоги переходят в православие
Старые йоги за решеткой или битва за духовность
Старые йоги за решеткой или битва за духовность
comments powered by HyperComments
03 Августа 2017 / Четверг / 17 35
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru