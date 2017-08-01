Старые йоги, как часть русской Традиции Эксперты // Сегодня, 11:33 // 0

О том, что является традиционным для России, в программе "Старые йоги зажигают" дискутируют ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский. Мнение экспертов сводится к тому, что русская Традиция гораздо шире и масштабнее, чем это представляют многие соотечественники. Ее неотъемлемой частью являются Толстой, Блаватская, Рерих, Гурджиев, Успенский и многие другие знаменитые русские, которые создавали имя стране на международном уровне, но в самой России попадали под идеологический и религиозный прессинг.

Поэтому мистицизм, эзотерика, духовные искания, постоянное саморазвитие, наряду с православием, так же мощная часть русской Традиции и с этим следует считаться. При этом несомненно, на уровне массового сознания главным духовным стержнем и базисом Традиции выступает русская православная церковь, что не мешает русским мистикам вносить свой серьезный вклад в развитие и укрепление Российской государственности.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию четырнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):



