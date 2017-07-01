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Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание

Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание

Эксперты
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Сегодня, 14:56
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Почему русские йоги поддерживают православие и чем провинились перед богом и своим потомством атеисты говорят в новом одиннадцатом выпуске программы "Старые йоги зажигают" ее ведущие: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.
 
Эксперты сходятся во мнении о том, что христианство является цементирующей основой русского социума и поэтому ему требуется всесторонняя поддержка общества. Так же делается акцент на то, что сегодня русские разделены на христиан старообрядцев, новообрядцев и родноверов. Везде мы видим русских людей и нельзя допустить конфликта между ними. 
 
Так же эксперты считают, что атеисты обречены на вырождение и вымирание. Причина - отсутствие традиции и духовности в их жизни, что в итоге и приводит к деградации. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Информационный спонсор сериала "Старые йоги зажигают" Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +74991501003 и +79680280888):
 

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