Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание Эксперты // Сегодня, 14:56 // 0

Почему русские йоги поддерживают православие и чем провинились перед богом и своим потомством атеисты говорят в новом одиннадцатом выпуске программы "Старые йоги зажигают" ее ведущие: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.

Эксперты сходятся во мнении о том, что христианство является цементирующей основой русского социума и поэтому ему требуется всесторонняя поддержка общества. Так же делается акцент на то, что сегодня русские разделены на христиан старообрядцев, новообрядцев и родноверов. Везде мы видим русских людей и нельзя допустить конфликта между ними.

Так же эксперты считают, что атеисты обречены на вырождение и вымирание. Причина - отсутствие традиции и духовности в их жизни, что в итоге и приводит к деградации. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Информационный спонсор сериала "Старые йоги зажигают" Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +74991501003 и +79680280888):



