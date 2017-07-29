Бургуджи: в истории с Рогозиным Молдова и Румыния проявили шакальи повадки

Гагаузы возмущены антироссийским демаршем Румынии и Молдовы. За чередой трагических событий связанных с выдворением депутатов Госдумы РФ, российских артистов и воздушной блокадой вице-премьера Дмитрия Рогозина они видят руку Вашингтона. А поведение Бухареста и Кишинева рискнувших жизнями 160 пассажиров авиарейса с Рогозиным на борту названо шакальим. Об этом и не только в статье государственного деятеля Гагаузии, правозащитника Ивана Бургуджи.

Вчитываясь в Декларацию союза комбатантов Молдовы, принявших активное участие в развязанной Молдовой гражданской войне в 1992 году на территории Приднестровья, а затем наблюдая, в режиме он лайн, опереточную постановку спектакля: «Акция протеста против прибытия и по недопущению въезда в Республику Молдова вице-премьера России и спецпредставителя Президента Российской Федерации по Приднестровью Дмитрия Рогозина» у международного аэропорта Кишинэу, а также последовавшие вслед за этим цепь событий, даже неискушенный в хитросплетения молдавской политики человек мог ясно понять и осознать, что Дирижер всей этой вакханалии сидит далеко от места событий, а именно - в Вашингтонском или Брюссельском обкоме и потирая руки, передвигает пешки.

Простите, что именую сие мероприятие опереточным спектаклем, но по количеству участников самих комбатантов, эта акция смахивала на пикет. А стоящие с плакатами молодые люди школьного возраста, организованно выкрикивающие разные лозунги, никак не смахивали на комбатантов, поскольку в то время их не было даже в проектах, а их родители бегали под столами в коротких штанишках и колготках. Просто мы наблюдали элементы практической реализации пропаганды русофобии среди молодежи, как образ внешнего врага, для цементирования управляемой толпы.





С этой же целью, прибывшие туда унионисты во главе с депутатом парламента Республики Румыния г-н Кодряну, с участием некоторых комбатантов продемонстрировали молодежи наглядный урок одного из элементов действий, способствующих деморализации общества (который может быть применен унионистами в 2018 году в анонсированных ими акциях, по ликвидации молдавского государства и объединению с Румынией): они заблокировали выезд из VIP-зоны аэропорта, куда прибывают официальные делегации и начали проводить незаконные досмотры машин дипломатов и т.д. При этом, за всеми этими противоправными и антиконституционными действиями безмолвно наблюдали экипированные молдавские стражи порядка.





Спрашивается, какого рожна делает депутат парламента соседней Румынии г-н Кодряну у нас в стране, да вдобавок к тому же осознанно и целенаправленно руководит толпой нарушителей закона, а также сам нарушает законы Молдовы, нанося её имиджу непоправимый урон?! И почему его никто не останавливает и не выдворяет из страны?!

Если бы подобные вещи происходили в США или в странах Европы, скажем, в Англии, Франции либо Германии, чтобы сделали с подобными нарушителями порядка и законов, и где бы они сейчас были?!

То-то и оно, что там бы навели порядок, не церемонясь ни с кем, поскольку они, в отличие от руководства и политической элиты Молдовы, уважают свои государства, укрепляют их, а не способствуют их ликвидации, преследуя свои меркантильные интересы.

Воздержусь от дачи оценок руководству самой Молдовы, Румынии и Венгрии, которых на мой взгляд, в этой фазе геополитической игры Дирижер использовал в качестве инструмента, на манер девочек легкого поведения, для удовлетворения своих геополитических прихотей и страстей.

В этой ситуации вызывает удивление и неприятие тот факт, что господа комбатанты заявляют, что они дескать дорого заплатили «за право называться независимой республикой», что «на полях у Днестра полегло 286 наших товарищей, а десятки получили ранения».

Позвольте с этим не согласиться и просить Вас всегда называть вещи своими именами, не вводя преднамеренно людей в заблуждение. Поскольку ни тогда, ни сейчас никто не покушался и не покушается на независимость Республики Молдова (Если не брать во внимание тот факт, что сама политическая элита Молдовы, сейчас сама ведет работу по ликвидации государства Молдова и объединение её с соседней Республикой Румыния). Независимость и собственная государственность буквально упали на руки народа Молдовы, как манна небесная, в связи с распадом Советского Союза, только не хватило ума у тогдашнего руководства и политической элиты мудро распорядиться этими дарами.





Тогда, в 1992 году, 286 ваших товарищей погибло, а десятки и сотни получили ранения на полях гражданской войны на территории Приднестровья, развязанной руководством тогдашней Молдовы. (а это, извините, никакая не борьба за независимость, так как никто на Молдову не нападал, чтобы лишить или отнять у неё её независимость). Тогда Вы пришли на территорию Приднестровья, чтобы силой оружия попытаться навести пресловутый «конституционный порядок» (вместо того, чтобы за столом переговоров утрясти все вопросы, как равные с равными, а не вести себя, как баре со слугами). В процессе, которого, некоторые ваши братья по оружию, не щадили никого: ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни девочек с мальчиками, ни стариков и старух, а многим вырезали на спинах и груди звезды. Естественно, что Вы получили достойный отпор у свободолюбивых граждан. Причем, против наводимого Вами огнем и мечом пресловутого «конституционного порядка», с оружием в руках сражались, наряду с представителями других народов, и этнические молдаване, и этнические румыны, проживающие на территории Приднестровья.





И слава богу, что тогда хватило мудрости и ума у руководства сторон вооруженного конфликта 21 июля 1992 года в Москве подписать «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Это Соглашение, с одной стороны, остановило кровавую бойню на Днестре, в ходе которого к этому времени погибло более тысячи человек, среди которых – более 400 человек являлись мирными жителями. А с другой стороны определило формат и задачи будущей миротворческой операции, позволившей исключить военное противоборство между Молдовой и Приднестровьем, вследствие проводимой качественной работы миротворцев по предотвращению инцидентов в Зоне безопасности протяженностью 225 км и шириною от 12 до 20 км.





И, скажите на милость, господа комбатанты и руководство Молдовы, позиционирующие себя приверженцами и поборниками правового государства и европейских ценностей, разве не следует радоваться тому факту, что вот уже 25 лет на берегах Днестра не слышны выстрелы, не льется кровь и благодаря действующей миротворческой операции дается шанс обоим конфликтующим сторонам с участием международных партнеров решить вопрос окончательного урегулирования последствий двадцати пяти летней давности гражданской войны, бездумно развязанной тогдашним руководством Молдовы? Почему же тогда Вы отказываетесь признавать очевидные факты и отдать должное и дань уважения деятельности миротворческой операции и усилиям миротворцев по поддержанию мира на берегах Днестра, отпраздновав совместно 25-летний юбилей начала миротворческой операции и окончания гражданской войны?!

Ведь в составе миротворцев действует и равнозначное подразделение миротворцев самой Республики Молдова, наряду с подразделениями миротворцев Приднестровья, Украины и России.

Как же Вы собираетесь с Приднестровьем жить в совместном государстве, если отказываетесь совместно отмечать юбилей праздника, положившего начало окончания братоубийственной войны?! Ведь общеизвестно, если не получается совместно отмечать радости и горести, то и совместная жизнь никогда не получиться.

Следует ли расценивать распространенную информацию «об отказе военных представителей РМ в Объединенной контрольной комиссии и Объединенном военном командовании от участия в ранее запланированных совместных праздничных мероприятиях на территории Объединенного штаба совместных миротворческих сил», как прямое указание руководства Республики Молдова и его официального признания, о невозможности дальнейшего добровольного совместного сосуществования в одном государстве Приднестровья и Республики Молдова?!

Если нет, то каким образом руководство Молдовы и политическая элита страны собираются разрешить мирным путем последствия указанного молдо-приднестровского конфликта, если Республика Молдова, вопреки здравому смыслу и своим собственным государственным интересам, участвует в шельмовании и блокировании приезда в страну, - Человека являющегося не только вице-Председателем Правительства Российской Федерации, - всемирно признанного модератора самой миротворческой операции на Днестре, но и Сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, а также Спецпредставителем Президента Российской Федерации по Приднестровью?!

Скажите на милость, каким это образом он сможет выполнять свои функции по разрешению молдо-приднестровского конфликта и убедить народ Приднестровья согласиться жить в рамках единого государства с Молдовой, в условиях ваших попыток объявления его персоной нон-грата на территории страны или воздушной блокады, объявляемой Правительством Молдовы в отношении него?!

Фамилия Спецпредставителя в данном случае значения не имеет.

Если же Вы сегодня, словно безумцы, желаете свернуть действующую миротворческую операцию по поддержанию мира на Днестре, кстати, одобренную и решением Организации Объединенных Наций, и ввергнуть страну снова в хаос гражданской войны, то тогда официально денонсируйте указанное Соглашение от 21 июля 1992 года и объявите призыв на войну. И официально объявите, что берете лично на себя ответственность за всех тех, кто вновь погибнет в горниле новых боестолкновений…





Ибо в этом случае никто не сможет дать гарантий от появления вакуума безопасности, она просто исчезнет. А полицейская миссия гражданской безопасности, о котором Вы так часто заявляете, давно уже показала свою неэффективность в других конфликтных зонах.

Признайтесь лучше, что вместо неукоснительного соблюдения и защиты интересов молдавского государства, Вы, в ущерб интересам Молдовы, целенаправленно проводите русофобскую политику и выполняете прямой заказ и указания по выдавливании России из этой зоны её геополитических интересов, в пользу геополитических интересов США и блока НАТО.

Уверен, что в данном случае, должно быть учтено мнение всего народа, выявленного посредством всенародного плебисцита. А мнение народа не на вашей стороне, поэтому вы и боитесь, как черт ладана, - всенародных референдумов.

Следует отметить, что во всей этой дурно пахнущей истории, наглядно продемонстрировавшей применяемые Западом и США в отношении России звериную сущность и двойные стандарты, ради достижения своих геополитических и геостратегических целей, самую неприглядную роль и шакальи повадки продемонстрировало руководство Республик Молдовы и Румынии. Эти господа, не задумываясь о последствиях, ради того, чтобы выслужиться и беспрекословно, по-холуйски выполнить указания своих вашингтонских и брюссельских боссов по недопущению прилета в Молдову вице-премьера РФ, Спецпредставителя Президента России по Приднестровью г-на Д.Рогозина, готовы были пожертвовать жизнями более 160-ти ни в чем не повинных пассажиров, включая 11 детей и грудных младенцев гражданского воздушного судна российской компании S7, сознательно поставив под угрозу их безопасность.

Если провести аналогию со сбитым авиалайнером, Boeing 777-200ER планового рейса MH17, сбитого над воздушным пространством Украины тоже в июле месяце, но 2014 года, вину за которого до сих пор пытаются свалить на Россию, то начинают мурашки по коже бегать от мыслей, куда нас может завести такая антироссийская свистопляска и риторика.

Неуклюжие попытки Румынии оправдаться о причинах, побудивших им запретить пролет по их воздушному пространству гражданского воздушного судна российской компании S7, выполняющего регулярный рейс Москва- Кишинев якобы тем, что в коде NOTAM A0990 указаны запретительные решения Евросоюза от марта 2014 года, где указано, что Д. Рогозин находится первым в санкционном списке ЕС в связи с событиями на Украине, не выдерживает абсолютно никакой критики.

Поскольку, с одной стороны, указанные санкции априори не могут распространятся на транзит воздушного пространства европейских стран рейсовыми самолетами, поскольку тогда бы они противоречили международному праву и требованиям положений Конвенций о гражданской авиации, подписанном в Чикаго (США) 7 декабря 1944 года, которые все страны обязаны беспрекословно выполнять.

С другой стороны, как же тогда данное гражданское воздушное судно российской компании S7 смогло беспрепятственно, пересечь воздушное пространство других стран Евросоюза – Польши и Словакии, не получив никаких нареканий и сопровождаемое авиадиспетчерами этих стран?! Кроме того, Румыния ранее, совсем не давно, пропускала г-на Д.Рогозина через свое воздушное пространство, не предъявляя никакие претензии, хотя указанный санкционный список ЕС уже был принят.





Мало того и Республика Венгрия, так же, как и Румыния, пошла на сознательную провокацию и готова была пожертвовать жизнями более 160-ти ни в чем не повинных пассажиров, включая 11 детей и грудных младенцев рейсового гражданского воздушного судна российской компании S7 с г-ном Д. Рогозиным на борту, видимо также выполняя указания своих боссов в Брюсселе и Вашингтоне, отказав в транзитной посадке и дозаправке самолета в Будапеште. И после этого меня ещё кто-то будет уверять, что эти господа не являются банальными холуями и лизоблюдами!

Видимо для исключения в будущем возникновения подобных инцидентов следует ввести в Конвенцию о гражданской авиации положение о том, что в воздушном пространстве необходимо иметь нейтральные воздушные пространства над территориями государств, для прохождения воздушных гражданских судов, на манер нейтральных вод на морях и океанах. Во всяком случае пока не будут введены в эксплуатацию воздушные суда с возможностями вертикальной посадки класса: воздушное пространство страны исходного пункта - космос-воздушное пространство страны конечного пункта.





В заключение хочу подчеркнуть, что я также, как и многие наши сограждане, глубоко сожалею о случившемся и осуждая, чуждую нам волну антироссийской истерии, поднявшуюся нынче в нашей стране, направленную на сознательное втягивание Республики Молдова в открытое противостояние с Россией на стороне ЕС и США, - прошу прощения и приношу свои искренние извинения народу Российской Федерации и его руководству за столь безрассудные действия руководства нашей страны. Уверен, что эти чувства и позицию разделяют абсолютное большинство граждан Республики Молдова, а не только народ Гагаузии, всегда и последовательно высоко ценящий многовековые братские узы с народом России и выступающий за всесторонне и активное сотрудничество с Российской Федерацией во всех областях политической, социально-экономической и гуманитарной сфер деятельности.





Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

Народное движение «Гагауз Халкы»

29 июля 2017 года.