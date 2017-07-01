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Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?

Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?

Эксперты
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Вчера, 19:12
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Почему в России, смертность, снова превысила рождаемость и этот разрыв продолжает увеличиваться рассуждают ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский. Общий вывод - разрушение традиции, семьи, нравственности и морали существенно понижают рождаемость и стимулирует смертность. В качестве примера приводится Индия, где уровень жизни и комфорта ниже чем в России, но прирост населения огромен. 
 
"Причина индийского демографического чуда в сохранении традиций нации, семьи и в духовности. Все это благотворно для деторождения. Мы же это утратили и теперь пожинай плоды собственной беспечности", уверен Святослав Дубянский.
 
"Русские семьи всегда были многодетными. От 8 до 12 детей - это было средней нормой. После тяжелейших войн и потрясений когда практически вся страна была в руинах именно это помогало выстоять и возродить нацию. Но судя по всему потеряв Традицию, как состояние общества мы обречены на вымирание. Спасение конечно есть. Но готовы ли мы бороться за жизнь? Бороться возрождая старинные духовные и морально-нравственные устои?", задается вопросом ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. 
 
Подробнее об этом в полной версии девятой части сериала "Старые йоги зажигают":



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