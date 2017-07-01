Манипуляция - опасное оружие в руках мошенников и аферистов
Эксперты
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Вчера, 19:06
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Манипуляция является опасным оружием в руках мошенников и аферистов. Так, согласно данным социологических исследований, считает большинство жителей России. Но мало кому известно, как защитить себя от их влияния. Европейский институт JUCTO, разработал уникальный курс "Манипуляции - нет!". Его автор, ректор ВУЗа, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин, уверен в том, что знания способны защитить человека даже в самой сложной ситуации.
"Наш курс уникален тем, что мы показываем слушателям природу манипуляции, ее механизмы и приемы. Мы учим на раннем этапе распознавать манипулятора, просчитывать его действия и соответственно нейтрализовывать его на раннем этапе. У нас есть отзывы от людей уже закончивших эти курсы, которые сводятся к тому, что они неоднократно применяли полученные знания и смогли предотвратить мошенничество в своем отношении. Прикладной характер курса подчеркивают и специалисты в области психологии, коммуникации и социализации", отметил профессор Дмитрий Соин.
19 Июля 2017 / Среда / 03 50
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