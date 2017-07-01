Талыши обогатили мировые шахматы новой защитой Эксперты // Вчера, 17:17 // 145

Мировая шахматная общественность получила серьезный повод к мобилизации - талышский шахматист Эльшад Мамедов придумал новый способ обороны на шахматной доске, который получил название "Талышская защита". Сегодня талыши с нетерпением ждут реакции Анатолия Карпова и противостоят попыткам украсть у них эту идею. А таковые по мнению одного из талышских активистов Забила Магеррамова имеют место быть. Приводим текст распространенного им торжественного, но при этом и тревожного заявления по поводу "талышской защиты":





"Дорогие друзья, хочу обрадовать вас с тем, что в шахматах появился новый стиль защиты, которую автор, талышский шахматист Эльшад Мамедов назвал Талышской защитой. Всем нам известны такие системы защиты как Славянская защита, Индийская защита, Сицилийская защита. Те кто играют в шахматы знают о чем речь.

Так вот талышский шахматист Эльшад Мамедов представил совершенно новую манеру защиты и назвал ее Талышской защитой. Между тем, после того как наш талышский активист Захираддин Ибрахими опубликовал это видео из Баку раздались звонки с требованием чтобы это видео не распространяли и убрали. И как вы думаете почему? Мол армяне увидят это видео и присвоят эту защиту себе. Какая шакалья натура придумала этот повод я не знаю, но это еще не все. Они пытались представить Талышскую защиту под названием Азербайджанская защита.

То есть сами обвиняют армян в воровстве, и сами же пытаются присвоить разработку талышского шахматного мастера. У меня нет слов! Я даже не знаю как назвать эту подлость. Они обвиняют армян, в то время как сами воры, которые украли у нас и талышский фольклер. воровали у нас талышские песни, мотивы, переводили на свой язык и представляли как свои национальные песни. Да покарает Аллах лжецов и фальсификаторов!







