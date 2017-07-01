Талыши обогатили мировые шахматы новой защитой
Эксперты
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Вчера, 17:17
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"Дорогие друзья, хочу обрадовать вас с тем, что в шахматах появился новый стиль защиты, которую автор, талышский шахматист Эльшад Мамедов назвал Талышской защитой. Всем нам известны такие системы защиты как Славянская защита, Индийская защита, Сицилийская защита. Те кто играют в шахматы знают о чем речь.
Так вот талышский шахматист Эльшад Мамедов представил совершенно новую манеру защиты и назвал ее Талышской защитой. Между тем, после того как наш талышский активист Захираддин Ибрахими опубликовал это видео из Баку раздались звонки с требованием чтобы это видео не распространяли и убрали. И как вы думаете почему? Мол армяне увидят это видео и присвоят эту защиту себе. Какая шакалья натура придумала этот повод я не знаю, но это еще не все. Они пытались представить Талышскую защиту под названием Азербайджанская защита.
То есть сами обвиняют армян в воровстве, и сами же пытаются присвоить разработку талышского шахматного мастера. У меня нет слов! Я даже не знаю как назвать эту подлость. Они обвиняют армян, в то время как сами воры, которые украли у нас и талышский фольклер. воровали у нас талышские песни, мотивы, переводили на свой язык и представляли как свои национальные песни. Да покарает Аллах лжецов и фальсификаторов!
18 Июля 2017 / Вторник / 07 18
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