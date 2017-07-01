Экономика знаний и перспективы славян Эксперты // Вчера, 14:50 // 76

Экономика знаний и перспективы славян, как этно-культурного и духовно-нравственного сообщества рассматриваются в работе академика Международной славянской академии В.К. Терехова. Европейский институт JUSTO в лице ректора, профессора Дмитрия Соина рекомендовал к опубликованию текст статьи на портале ИА "ТИРАС".



"Имя славян славилось за несколько веков до существования Рима и прежде, нежели греки сделались известны между людьми. Славянская цивилизация древнейшая из всех ныне существующих" (Президент Российской Академии с1813 по 1841годы, адмирал А.С. Шишков).

Славянские народы отличаются духовной основой формирования семьи, своего общества и взаимоотношений с другими народами. Вековые традиции воспитывают готовность жертвовать личными интересами ради общего блага. Героическое, благородное поведение славян в трудных ситуациях и войнах многократно спасало Человечество от гибели.





"В борьбе двух цивилизаций - русской христианской, духовной и западной антихристианской, потребительской надежда только на Восточных славян и, прежде всего, на Россию" (директор Института русской цивилизации, писатель О.А.Платонов).

Экономика - фундамент стабильности любой политической системы. Давайте посмотрим, на чем строится западная цивилизация.

В основе господства рыночной экономики лежит культ денег. Сегодня они цель и средство существования олигархического империализма, который окружает славянские страны.





Международная империя капитала создает однополярное и однонациональное общество. Его национальность - деньги, которые уничтожают историю и традиции всех стран и народов.

Поэтому нет перспектив развития в странах, если они выбрали за основу рыночную экономику. Обычно такой выбор осуществляется по совету "агентов влияния" из-за рубежа в личных интересах правящей элиты. На рынке все продается.

В конечном итоге будут проданы частные руки все ресурсы национального государства, а сама страна перейдет на внешнее управление настоящих хозяев за рубежом.





Рыночная экономика разрушает человека и единство общества, заставляет людей работать только на потребление.

Уже давно поделена вся территория Земли. Идет планомерное уничтожение "лишних людей" и "конфискация" их собственности.

Дешевыми деньгами из воздуха банкиры-ростовщики подмяли под себя предприятия реального сектора экономики и превратили их в объекты своих спекуляций. Финансовая экономика господствует на наших землях.





Финансовая экономика - это совокупность банков, ассоциаций, кредитных союзов и фондов, страховых компаний и др. финансовых структур, выполняющих мировые спекуляции долларами ФРС с целью личного обогащения ростовщиков;

- смертельная болезнь рыночной экономики, вызванная виртуальными спекулятивными активами ростовщиков (кредиты, инвестиции, ценные бумаги), которые приносят в 20 раз большую прибыль, чем реальный бизнес и он разоряется или поглощается банкирами;

- глобальный обман для организации постоянных политических, духовных и экономических кризисов современного мира. Используется ростовщиками, чтобы поддержать высокий спрос на доллары ФРС;





- ничего не производящая, бесполезная и ненужная экономика, с помощью которой осуществляется захват реальных ресурсов всего мира.

Доллар ФРС - под названием доллар США применяется в качестве валютных запасов и предназначен для международных расчетов, инвестиций и кредитов;

- ничем не обеспеченная общая для всех стран резервная валюта финансовой экономики - главное оружие для уничтожения плановой экономики национальных государств и установления господства в мире частных интересов небольшой группы людей.





Финансовая экономика - это экономическая война против всего мира! Главное оружие в этой войне - доллар ФРС!

Только Восточные славяне могут победить этого жадного, тайного и беспринципного врага!

Труд, как источник накопления собственности, заменяется финансовыми спекуляциями, военными действиями и политическими интригами. Уничтожается созидательный процесс.

Через зарубежные программы, фонды, инвестиции и кредиты осуществляется массовое финансирование наших ученых и политиков. В результате буйным цветом расцвела коррупция - преграда труду.

Западная культура вытесняет славянскую культуру. Это началось после распада СССР и клеветы на ее идеологию.

Если против нас, на нашей территории уже идет новая экономическая война на уничтожение, то пора вспомнить, что мы представители великой цивилизации.





Их виртуальной финансовой экономике мы можем противопоставить реальный сектор национальной экономики. Это экономика знаний, не зависящая от доллара ФРС.

Экономика знаний - фундамент строительства славянского государства

Копирование опыта других стран через инновации предполагает развитие страны за счет чужих интеллектуальных ресурсов. Рывок вперед в таких условиях невозможен. Инновационное развитие и модернизация по указанию чиновников и в их интересах способны лишь улучшить существующие процессы.

Необходимо научиться жить своим умом, если мы хотим сохранить свою страну. Опыт СССР показал, что советники из-за рубежа приводят страну к внешнему управлению.





С учетом современных представлений предлагается эволюционная модель развития социалистических отношений в обществе на основе экономики знаний.

Стабильный прогресс национального государства возможен лишь на основе собственных ресурсов. Первенство принадлежит экономике, основанной на знаниях, высоких технологиях и других интеллектуальных продуктах.

Основные положения интеллектуальной экономики состоят в следующем. Будут проведены структурные преобразования, которые заключаются в формировании новой смешанной экономики. Один ее сектор - прежняя экономика. Другой сектор только внутри страны - экономика знаний, не зависящая от курса зарубежных валют.





В экономике знаний участвуют две формы собственности - государственная и частная. Их владельцы, государство и творческие личности, находятся в партнерских отношениях.

Государство распоряжается общественной собственностью. Частный сектор представляют социалистические предприниматели. Экономика знаний устанавливает новые отношения человека с государством - сотрудничество и взаимообогащение.

Социалистическое предпринимательство - форма частной активности творческих людей в экономике знаний без образования юридического лица с целью применения результатов своей деятельности в интересах своей страны и повышения личного благосостояния.

Государство, как партнер социалистического предпринимательства, защищает, помогает раскрыть способности каждого человека, чтобы обеспечить его частные и общественные интересы.





В экономике знаний оплата производиться по конечному результату, в котором заинтересованы обе стороны социалистического предпринимательства.

Для сравнения предпринимательская деятельность в рыночной экономике - это самостоятельный, осуществляемый на свой риск бизнес, направленный на систематическое получение прибыли. Значительный личный доход обычно получают любой ценой и за счет всех окружающих. Далеко не каждый может хитрить, обманывать, глядя в глаза, совершать подлости. Поэтому в бизнесе "выживает" 7-8% от начального числа участников.





Экономика знаний:

- эволюционная модель развития общества - выход из финансового рабства, предназначена для укрепления национального государства;

- социальная технология мирового уровня, разработанная в Беларуси;

- интеллектуальная экономика будущего, в которой устанавливается господство умственного труда и опережающее развитие социальной сферы, в первую очередь - науки и образования;

- главный экономический ресурс - знания и опыт, поэтому в обществе преобладают интеллектуальные потребности человека;

- осуществляется одновременно и дополнительно с действующими экономическими отношениями внутри страны на ее внутренних ресурсах и возможностях;

- устанавливает господство и независимость умственного труда над долларом Федеральной Резервной Системы внутри страны;

- позволяет практически каждому поднять свое благосостояние путем самообразования и конкретных решений (приложения своих знаний и опыта) в реальном секторе экономики.

Впервые человек выступает не только средством, но и целью развития. Это значит, что в центре будущей экономики находятся не деньги, машины или технологии, а человек с его интересами и потребностями.

Знания не могут заканчиваться. Они только увеличиваются. Поэтому благосостояние, основанное на использовании интеллектуальных ресурсов, не просто стабильное, а возрастающее и не имеющее границ.





Главные участники - творцы, которые работают над собой, своим развитием в течение всей жизни. Благодаря накопленным знаниям и опыту такие люди способны изобретать и создавать новые знания. Им предстоит поднять страну до высот экономики знаний, в которой каждый человек имеет возможность трудиться на себя и в то же время с пользой для всего общества.

Такие люди составляют настоящую элиту страны, ее золотой запас. Не чиновники, а именно творцы определяют будущее государства.

В интеллектуальной экономике нет постоянных участников. Творцом может быть любой человек: школьник, студент, пенсионер, рабочий, инженер, ученый. Он может иметь любое образование. Главное условие - создание творческих интеллектуальных продуктов, приносящих пользу всему обществу.

Интеллектуальные ресурсы нельзя купить, одолжить или взять в кредит. Продаются лишь "копии" знаний, а сами "оригиналы" сохраняются в голове их создателей.





Социалистический предприниматель в экономике знаний работает без эксплуатации. Он хозяин главных орудий труда (знаний) и получаемых с их помощью результатов.

Экономика знаний заинтересовывает все население в решении проблем государства. Любой человек будет иметь возможность участвовать в хозяйственной деятельности и получить за это вознаграждение.

Экономика знаний основана на принципиально новых и неограниченных интеллектуальных ресурсах. Для стимулирования государство вводит новую форму оплаты за труд над своим совершенствованием. Труд над собой превращает знания в товар.

Чтобы заинтересовать тех, кто осваивает идеи на практике, государство объявляет знания ликвидными на внутреннем рынке. Стоимость разработки, технологического обеспечения и практического освоения новшества оплачивается национальными деньгами, акциями, облигациями, чеками, расчетом за автомобиль, учебу, недвижимость, бытовую технику и другими внутренними активами государства.

Между участниками экономики знаний распределение благ внутри государства (товарообмен) станет более выгодным, чем торговля за деньги, благодаря скидкам и льготам.





Владелец собственных интеллектуальных продуктов (знаний, изобретений, социальных проектов) будет регистрироваться в качестве социалистического предпринимателя и оформлять заявку на свое предложение в налоговой инспекции по месту жительства. Ее рассмотрят специалисты соответствующего министерства. Заявка обеспечит приоритет автора (авторские права) на интеллектуальный продукт.

Заявитель может самостоятельно подготовить бизнес-план совместного с государством предприятия, составить необходимые чертежи и схемы. Может принять участие в осуществлении любых этапов работы. Имеет первоочередное право возглавить коллектив, осуществляющий его идею, контролировать работу своего партнера (государственные органы), чтобы устранить влияние бюрократизма и коррупции.





В партнерских отношениях государство выполняет функции организатора и инвестора, обеспечивает оформление авторских прав (патентов, свидетельств), защищает совместное предприятие от бюрократизма и коррупции.

Прибыль совместного предприятия - доходы за вычетом расходов на разработку и внедрение идеи, распределяется в зависимости от участия каждого из партнеров в деятельности этого предприятия.

В экономике знаний появляются новые функции государства: изменяется роль министерств, повышается личная ответственность каждого служащего. Государство поворачивается к человеку - своему деловому партнеру.

Министерство по налогам и сборам превратиться из фискального органа в активного участника реального сектора экономики, который будет вести регистрацию и учет: творческой инициативы населения; материального стимулирования и поддержки социалистического предпринимательства в экономике знаний. Сами налоговые инспектора будут рассчитывать и отчислять в бюджет необходимые выплаты совместного предприятия.

Вместо спекуляции ссудным процентом банки будут развивать реальный сектор экономики в качестве национальных инвесторов с оплатой акциями своих предприятий.

Министерство труда и социальной защиты не будет повышать пенсионный возраст до средней продолжительности жизни, как требуют консультанты из-за рубежа. Нельзя допускать, чтобы трудящиеся умирали до выхода на пенсию по возрасту.





В экономике знаний человек труда - самый главный экономический ресурс. Поэтому мужчины и женщины будут иметь возможность выхода на пенсию по возрасту в 50 лет, если они продолжат свою трудовую деятельность в качестве социалистического предпринимателя.

Пенсионер в экономике знаний не балласт общества, а передовой авангард, самый подготовленный трудовой ресурс. Каждый получит возможность применить свой опыт и знания на благо своей страны, работая в партнерских отношениях с государством.

Экономика знаний превращает сложнейшую социальную проблему в мире - содержание стареющего населения, в положительный фактор развития. Еще будут охотиться за самыми толковыми пенсионерами.





Самое устойчивое социально-экономическое развитие будет в той стране, где больше всего пенсионеров занимается творческим трудом в экономике знаний.

Министерство образования не будет больше разрушать лучшее в мире образование СССР в угоду рыночным преобразованиям и заграничным спонсорам. Сегодня образование превратилось в один из главных инструментов расслоения общества на избранных и гоев.

Экономика знаний будет укрепляться политическими и социальными преобразованиями, поскольку выгодна влиятельным лицам и творческим работникам.

В экономике знаний участвует все население страны. Эта массовая, народная экономика, основанная на творческой и деловой активности всех слоев общества.





Она представляет собой внутренние, безграничные инвестиции населения в свою экономику. Причем население само зарабатывает стимулы (материальные и моральные, индивидуальные и коллективные) для своей же творческой деятельности.

Труд лежит в основе экономики знаний. Работа над собой обеспечит каждому человеку неограниченные возможности в жизни.

Занятый трудом человек становится лучше. Он никому не завидует, не гоняется за богатством, не пытается захватить чужое, ценит заработанное своим умом и руками. Экономика знаний формирует нового человека, который научится сам создавать свое счастье.

Легко, добросовестно и красиво человек делает свое дело, если ему это дело нравится. Появляется уверенность в своих силах, человек стойко и спокойно относится к своим временным неудачам.





Интеллектуальная революция на основе экономики знаний относится к седьмому технологическому укладу. Это новая, более совершенная ступень научно-технического прогресса, которая ведет к поступательным, эволюционным изменениям.

В.К.Терехов, Автор "Экономики знаний",

академик Международной славянской

академии наук, образования, искусств и

культуры (Белорусское отделение),

член правления Белорусского Славянского

Комитета.