Скандальная дискуссия о вегетарианстве и духовности
Эксперты
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Вчера, 19:50
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Скандальная дискуссия о вегетарианстве и духовности, в которой участвовали ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский попала в фокус внимания инетрнет-сообщества. Прослушав видео-версию программы вы сможете определиться по вопросу быть или не быть вегетарианцем и насколько важен принцип не "Не убий" для духовного роста:
14 Июля 2017 / Пятница / 10 42
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