Как астрология меняет жизнь человека Эксперты // Вчера, 16:40 // 77

Уникальная исповедь практикующего женщины-астролога о том, как изменилась ее жизнь после того, как она стала сверять ее с положением космических тел. Дополнительный интерес вызывает тот факт, что Галина Холзинева является успешным предпринимателем и с недавнего времени возглавила представительство Европейского института JUSTO в Приморском крае.

Беседу с Галиной ведет ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. В процессе общения выясняется, что героиня программы сумела с помощью астрологии решить стоявшие перед ней вопросы в карьере, коммерции и личной жизни.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Более подробную информацию о Центре астрологического менеджмента и маркетинга при Европейском институте JUSTO можно получить по телефонам: +74991505000 и +79680280888



