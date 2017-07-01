Как астрология меняет жизнь человека
Эксперты
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Вчера, 16:40
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Уникальная исповедь практикующего женщины-астролога о том, как изменилась ее жизнь после того, как она стала сверять ее с положением космических тел. Дополнительный интерес вызывает тот факт, что Галина Холзинева является успешным предпринимателем и с недавнего времени возглавила представительство Европейского института JUSTO в Приморском крае.
Беседу с Галиной ведет ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. В процессе общения выясняется, что героиня программы сумела с помощью астрологии решить стоявшие перед ней вопросы в карьере, коммерции и личной жизни.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Более подробную информацию о Центре астрологического менеджмента и маркетинга при Европейском институте JUSTO можно получить по телефонам: +74991505000 и +79680280888
12 Июля 2017 / Среда / 03 39
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