Россия и Белоруссия: интеграция или заморозка
Эксперты
//
Вчера, 20:11
//
97
Тема российско-белорусских отношений является одной из самых актуальных не только на постсоветском пространстве, но и на евразийской площадке в целом. Итоги встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждают ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин и эксперт-международник, преподаватель Дипломатической академии при МИД РФ Евгений Бирюков.
Участники дискуссии анализируют периоды взлетов и падений отношений между Минском и Москвой. При этом в центре внимания геополитические, военно-стратегические, экономические, социокультурные и духовно-исторические аспекты русско-белорусского единства.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Интеллектуальным спонсором выступает Европейский институт JUSTO ():
04 Июля 2017 / Вторник / 06 48
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин избран профессором Международной Славянской Академии
|554
- Почему молодежь идет под знамена "Цветных революций"
|417
- В европейском институте JUSTO создадут Центр астрологического менеджмента и маркетинга
|366
- Приднестровье: полет над пропастью
|287
- Синоптики правы: катастрофический ливень приближается к Москве
|267
- Картины апокалипсиса над Москвой: буря не утихает
|254
- Сергей Бабурин вручил диплом профессора Дмитрию Соину
|202
- Физическое бессмертие: между вымыслом и реальностью
|152
- Сергей Бабурин вступил в борьбу за пост губернатора Севастополя
|134
- Россия и Белоруссия: интеграция или заморозка
|97