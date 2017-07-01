Россия и Белоруссия: интеграция или заморозка Эксперты // Вчера, 20:11 // 97

Тема российско-белорусских отношений является одной из самых актуальных не только на постсоветском пространстве, но и на евразийской площадке в целом. Итоги встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждают ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин и эксперт-международник, преподаватель Дипломатической академии при МИД РФ Евгений Бирюков.

Участники дискуссии анализируют периоды взлетов и падений отношений между Минском и Москвой. При этом в центре внимания геополитические, военно-стратегические, экономические, социокультурные и духовно-исторические аспекты русско-белорусского единства.

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