Почему молодежь идет под знамена "Цветных революций"
Эксперты
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Вчера, 12:47
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Вопрос о причинах по которым молодежь идет под знамена "Цветных революций" интересует власть, общество и экспертов. По этому поводу в программе "Без Цензуры!" общаются ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт, ст. преподаватель Дипломатической академии при МИД РФ Евгений Бирюков.
В центре внимания природа формирования оппозиционных потоков и контр-элит. Автор курса политтехнологов, психолог и социолог Дмитрий Соин, подчеркнул, что: "Молодежь интуитивно остро реагирует на любые колебания элит. Она заинтересована в том, чтобы работали социальные лифты и были перспективы личного роста на госслужбе, в бизнесе и творчестве. Как только на этом пути возникают препятствия, молодежь уходит под влияние контр-элит, начинает участвовать в антиправительственных акциях. И если находятся талантливые оппозиционные лидеры то они увлекают ее за собой, что мы и видим сегодня в России. Остановить это может только перезагрузка самой элиты, которая должна открыть каналы роста для молодых людей и кооптировать во власть самых талантливых из них. Другого пути я не вижу".
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "Без Цензуры!". Интеллектуальный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO (почта: ejusto2017@mail.ru и телефон: +79779536065 для связи):
28 Июня 2017 / Среда / 00 04
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