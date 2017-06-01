Почему молодежь идет под знамена "Цветных революций" Эксперты // Вчера, 12:47 // 129

Вопрос о причинах по которым молодежь идет под знамена "Цветных революций" интересует власть, общество и экспертов. По этому поводу в программе "Без Цензуры!" общаются ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт, ст. преподаватель Дипломатической академии при МИД РФ Евгений Бирюков.

В центре внимания природа формирования оппозиционных потоков и контр-элит. Автор курса политтехнологов, психолог и социолог Дмитрий Соин, подчеркнул, что: "Молодежь интуитивно остро реагирует на любые колебания элит. Она заинтересована в том, чтобы работали социальные лифты и были перспективы личного роста на госслужбе, в бизнесе и творчестве. Как только на этом пути возникают препятствия, молодежь уходит под влияние контр-элит, начинает участвовать в антиправительственных акциях. И если находятся талантливые оппозиционные лидеры то они увлекают ее за собой, что мы и видим сегодня в России. Остановить это может только перезагрузка самой элиты, которая должна открыть каналы роста для молодых людей и кооптировать во власть самых талантливых из них. Другого пути я не вижу".

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