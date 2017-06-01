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Море под Москвой поглотит город

Море под Москвой поглотит город

Эксперты
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Сегодня, 17:07
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ИА"ТИРАС", публикует интересную статью о подземном море, которое находится под Москвой. Об этом факте долго умалчивали, но видеоблогер Валентин Соин один из первых кто поведал об этом факте:
 

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