Море под Москвой поглотит город Эксперты // Сегодня, 17:07 // 0

ИА"ТИРАС", публикует интересную статью о подземном море, которое находится под Москвой. Об этом факте долго умалчивали, но видеоблогер Валентин Соин один из первых кто поведал об этом факте: