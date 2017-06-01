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Дмитрий Соин и Святослав Дубянский открыли новую программу

Дмитрий Соин и Святослав Дубянский открыли новую программу

Эксперты
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Вчера, 17:42
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По информации ИА "ТИРАС", ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, художник, известный эзотерик Святослав Дубянский приступили к созданию новой просветительской программы "ТРАДИЦИЯ". Она будет выходить регулярно на специально для этого созданном ютуб канале.
 
Отметим, что значительную часть жизни Святослав Дубянский провел в Индии, Гималаях, Тибете и Китае. Он является признанным мастером Крия йоги. Его картины пользуются успехом не только в России, но и за рубежом. При этом Святослав Дубянский издал многотомную коллекцию книг посвященных духовной традиции. 
 
Его соавтор по программе Дмитрий Соин, много лет посвятил политической и научно-просветительской деятельности. Им были созданы многочисленные развивающие Центры основанные на идеи безграничных возможностей человека. Сегодня Дмитрий Соин возглавляет Европейский институт JUSTO, в котором генерируются новые педагогические технологии.
 
По словам соавторов программы "ТРАДИЦИЯ", она будет направлена на исследование истории, традиций, духовности и культуры народов России и не только. В центре внимания будут и глобальные процессы в контексте масштабной русской культуры. Темы бесед будут касаться и таких вопросов, как здоровый образ жизни, долголетие, психология. социология и многого  другого, что интересует современных людей. Запись выпусков программы уже началась и уже в ближайшее время можно будет увидеть ее первые выпуски.
 
Интеллектуальный спонсор программы Европейский институт JUSTO:
почта: ejusto2017@mail.ru
телефон: +7(977)953-60-65

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