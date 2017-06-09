Сегодня символ дня Змей – искуситель, который обостряет искушения Эксперты // Сегодня, 10:58 // 0

ИА"ТИРАС" , продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светлаты Дидушок:

19:48 8 июня – 20:45 9 июня 2017 года /киевское время

15-й лунный день

Луна в Стрельце

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Сегодня – критический день, когда символ дня Змей – искуситель обостряет искушения, соблазны внутренние и внешние. Грехопадение- один из самых распостраненых понятий сегодняшнего символа. Когда первые люди, подвергшись искушению, потеряли состояние блаженства и единения с Создателем, взамен избрав падение и страдание.

Издревле существовали поверия о том, что змей символизирует сексуальность и мужское плодородие. У многих народов мира были сказания как змей- искуситель соблазняет и похищает девушек. Но по сути Змей может олицетворять как мужское ,так и женское начало.

Также символ Змея - существо, которое может убить, символизирует смерть, и одновременно, когда меняет кожу, является символом жизни и воскресения,что дарует шанс обновления и отказ от старого и ненужного.

День неоднозначный так как, усиливает ваши положительные и отрицательные качества во много крат. Это хороший этап для отслеживания своих слабых сторон, для последующей проработки. Наберитесь терпения и не потакайте своим слабостям.

Близится полнолуние и Луна находится на пике энергетической мощи. Сегодня необходимо трудится не покладая рук, чтобы вскоре увидеть результаты своих усилий. Идите к своей цели и не сварачивайте с пути.

Сейчас у вас есть прекрасная возможность изменить себя к лучшему, а Луна благоволит этому и дарит вам силы справиться с о сложной проблемой и ситуацией, как внешней, так и внутренней. Будьте созидательными, творите благо и добро.

Ключом на сегодня будет внутренний покой и наблюдение.

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Эмоциональное влияние:

В этот день в каждом просыпается собственный змей-искуситель, а инстинкты преобладают над разумом. Повышается чувствительность к агрессивному, бестактному проявлению других, а потому будьте терпимы и берегите нервы. Постарайтесь не ввязываться в споры и конфликты.

Может возрасти вероятность приступов паники и фобии. В подобных случаях, предлагаю возвращаться в момент, разотождествляться с мыслями, будто смотрите на все это со стороны, как наблюдатель и без оценки видеть свои мысли, чувства и эмоции, как отражение в зеркале.

Помогайте себе и другим обрести равновесие и баланс, а при этом помните важный закон: «Не просят – не лезь»

Физическое влияние:

Хороши активные нагрузки на организм. Займитесь спортом, плаванием. Прекрасно будет, если сможете провести день на свежем воздухе или выехать на природу.

Не поддавайтесь лени, лучше займитесь завершением своих творческих и рабочих проектов. Сегодня хорошо посвятить время домашним делам, но не перенапрягаться.

Энергетическое влияние:

Очень мощный энергетически день, вы будете ощущать бодрость и возбуждение. Продолжается накопление энергетическое сил и приближается к своему максимуму. Нельзя поддаваться лени, унынию и аппатии.

Будьте благоразумны в расходовании и аккумуляции энергии.

Эзотерическое влияние:

День аскезы. Сегодня человек как никогда податлив влиянию из вне, в виде искушений и соблазнов, лености, лести и обмана. Возможно влияния и внушение из вне. Будьте очень внимательны в общении и «не попадитесь на удочку». Будьте на стороне справедливости.

Сегодня как никогда будут хороши духовные практики, медитации и занятия йогой.

Приветствуется практики уединения и аскетизма.

Здоровье:

Хорошо для голодания и соблюдения поста. Сегодня хорошо употребялть в пищу фрукты, овощи, калину, красные ягоды, бобовые. А вот от яблок, чеснока и животной пищи лучше отказаться. Будет благоприятным пить травяные чаи и воду.Воздержитесь от тонизирующий напитков и газированых лимонадов.

Сегодня категорически запрещено употреблять спиртное и курить .

Будет прекрасно сходить на массаж или спа- процедуры.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.

Личная сфера и сексуальное влияние:

Будьте внимательны и терпимы к проявлением родных и близких, поддерживайте их. Сегодня сглаживайте острые углы и не вздумайте выяснять отношения.

День полезен для усмирения плоти, а потому сегодня лучше не заниматься сексом.

Кратковременное блаженство не стоит последующих за этим разочарований.

Отложите романтические встречи и свидания на более благоприятный период.

Деловая сфера:

Хорошо провести анализ текущих дел. Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми, всплывшими делами и завершайте начатое. Постарайтесь быть в равновесии и погрузиться с головой в работу, не вовлекаться к конфликты и ссоры.

Сегодня будьте особо внимательны к поступающим предложениям, если возможно отложите их рассмотрение на иной период, не торопитесь с ответом.

Нежелательный период для смены деятельности, перехода на новую должность, поиск новой работы, командировок и поездок, подписания договоров и контрактов.

Не начинать новые дела, которые связаны с наследством и налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

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Энергетика: актив

Стихия: металл, вода

Гармоничные цвета: : красный, алый и черный, розовые и серые сочетания.

Благоприятные камни: агат, гагат, морион.

Часть тела: поджелудочная железа, диафрагма.

Символ лунного дня: Змей, Змей-искуситель, Шакал