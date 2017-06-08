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Сегодня один из мощнейших дней перед полнолунием

Сегодня один из мощнейших дней перед полнолунием

Эксперты
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Вчера, 12:36
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ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок. 

18:48 7 июня – 19:48 8 июня 2017 года /киевское время
14-й лунный день
Луна в Скорпионе, в Стрельце с 01:58 08.06.17
Луна без курса 03:35-24:00 07.06.17 и 00:00- 01:57 08.06.17 
Солнце в Близнецах
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
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Сегодня один из мощнейших дней перед полнолунием, символами которого являются Труба и Лабиринт. 
Труба как символ зова и призыва, отмечает важное событие. Так она звучала, когда Моисей получал божественное откровение у горы Синай, а также провозглашая свободу рабам. Прислушайтесь к зову сегодняшнего дня. Так сегодня у вас есть шанс получить свое откровение и выйти из матрицы и рабского плена своего сознания. Находясь в лабиринте, именно сегодня вы поймете куда и как вам двигаться, доверяйте внутреннему голосу ,шепоту и зову Ангелов-Хранителей.
Активный день, когда действия должны быть целеустремленными и решительными, а еще сегодня возможно сделать корректировку планов. Хороший день для коммуникаций, поиска партнеров и новых полезных знакомств. Воспользуйтесь этим моментом, это сыграет вам хорошую службу впоследствии.
Это день активного очищения на физическом, духовном, нравственном и психологическом уровне. Период трансформации и внутренней работы над собой. 
Необходимо максимально использовать этот день, чтобы появилась возможность перейти на следующий ступень. 
Вас может посетить Муза и вы испытаете невероятный прилив творчества, отдайтесь этому потоку и воплощайте свои самые смелые идеи в жизнь. Необходимо максимально использовать этот день 
Обратите внимание, что часть дня луна будет «холостой» или без курса, которая может сказываться на нашем самочувствии, интелектуальной деятельности. А потому постарайтесь посвятить себя деятельности, которая не требует усилий. В такой период лучше не начинайте дел и предприятий, важные дела отложите на более благоприятный период когда луна обретет курс войдя в знак Стрельца. Также будьте осторожны на дорогах и за рулем.

Ключ дня: решительное и активное действие.
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Эмоциональное влияние:
Учитесь управлять своими эмоциями. Возможны уныние и меланхолия, не поддавайтесь этим проявлениям. Избегайте угнетенного состояния и дипрессии. Находите новые смыслы и цели. 
Работайте над своим эмоциональным состоянием и не поддавайтесь воздействию негативного мышления. Отвлекитесь на что то полезное или приятное. Например, займитесь творчеством и оно направит энергию в нужное русло.

Физическое влияние:
Используйте излишек энергии для занятий спортом или активного отдыха. День хорош для умеренной физической нагрузки, практики йоги, цигун и плавания.
Если же вы на диете, то будьте разумны и внимательны к своему телу и соответственно рассчитывайте свои силы и возможности. 
 Хороший период для генеральной уборки жилища, пространства, территории.
Противопоказание дня – лень, безделие.

Энергетическое влияние:
Очень мощный день, энергия достигает своего пика. Вы почувствуете бодрость, так как активность продолжает увеличиваться. Активно используйте энергию дня во благо себя и мира.
Продолжайте решительно двигаться к вашей цели, а энергия дня и пространства вам в помощь. Приветствуется активность и целеустремленность.

Эзотерическое влияние:
День духовного очищения и самосовершенствования. Уделите время для медитаций и молитв, мантр, сур- выбирайте то, что вам ближе.
День работы со священными и эзотерическими текстами. В этот день возможно получение тайных знаний и открытие третьего глаза. 
 Слушайте интуицию, внутренний голос и будьте честны с собой.
Избавляйтесь от лишнего и старого груза прошлого как физического, так и ментального.
Сегодня хорошо произвести энергетическую уборку пространства и светлой сэнергии и свежести. Для очищения постарайтесь задействовать все стихии

Здоровье:
Если возможно исключите грубую животную пищу, сладкое, горькое и мучное. Сегодня лучше употреблять соленое и орехи. Постарайтесь поменьше пить жидкостей. Исключите тонизирующие напитки: чай, кофе, искуственные напитки: соки, а тем более газированные лимонады.
Сегодня хорошо поовести «сухое» голодание.
Категорически запрещено спиртное и курение.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.

Личная сфера и сексуальное влияние:
Хороший день для укрепления семейных связей. Обязательно пообщайтесь со страшими и младшим поколением вашей семьи. Даже если ваши предки уже не в этом мире, вы всегда можете с ними пообщаться через медитацию.
Это день сексуальных искушений , возможно почувствуете страсть к малознакомому человеку, помните, что это иллюзия. 
Эти лунные сутки хороши для разнообразия и экспериментов, особенно для семейных пар давно состоящих в браке. Но без излишеств, чуство меры должно быть во всем. Будьте внимательны кдруг к другу.

Деловая сфера: 
Обратите внимание, что часть cегодняшнего дня луна без курса. В этот период посвятите себя деятельности, которая не требует усилий и не начинайте дел и предприятий. Важные дела и ниже перечисленные пожелания отложите на более благоприятный период, когда луна обретет курс и войдет в созвездие Стрельца. 
Это отличный день для бизнесменов и деловых людей, так как это время для активного, решительного и целеустремленного действия. Посвятите себя важным, глобальным, долговременным делам. Начатое сегодня удастся, главное не распыляйтесь на мелочи. 
Сегодня необходимо сделать корректировку своих планов и двигаться дальше, не cбавля темп. Продолжайте двигаться к вашей цели. День идеально подходит для начала новых дел. Будьте решительным в свое движении, у вас все получится.
Прекрасно работать с информацией, возможно именно сегодня вы откроете для себя очень важные моменты, что впоследствии сыграет немаловажную роль в вашей жизни.
Cегодня вы можете получить ответы на свои вопросы, особенно если подойте к этому нетрадиционным путем через креативные технологии мышления. Множество подобных техник есть на странице @Креативная срела в Фейсбуке.
Повышайте свой профессионализм и мастерство. Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

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Энергетика: актив
Стихия: земля
Гармоничные цвета: фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый
Благоприятные камни: гиацинт
Часть тела: кишечник.
Символ лунного дня: Труба, Лабиринт

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