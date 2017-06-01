В Болгарии растут советские и пророссийские настроения Эксперты // Сегодня, 12:21 // 58

31 мая начались совместные учения НАТО и Болгарии «Благородный прыжок». «Более 650 военнослужащих, военная и вспомогательная техника из состава Сил быстрого реагирования НАТО, будут передислоцированы из Греции в Румынию через территорию страны, чтобы включиться в учения НАТО NOJP17.

Активная часть учений пройдет с 8 по 14 июня на полигоне «Чинку» в Румынии», - сообщает Минобороны Болгарии.

Движения войск НАТО в Болгарии продлятся до 4 июня, от контрольно-пропускного пункта «Капитан Петко Войвода» на границе с Грецией до полигона «Ново село», и через «Русе - Дунав мост» выйдут в Румынию.

Цель «Благородного прыжка» - демонстрация мгновенной доставки сил Альянса в кризисных зонах Восточной Европы.

В то же время в ключе недавнего заявления директора Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсента Стюарта о намерении России вырваться из окружения НАТО и создать для себя защитные барьеры, эти учения — демонстрация новых «тисок» для РФ.

«За счет этого продвижения, как вы его описываете (России в Крым и Сирии, - ред.) они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье», - сказал генерал.

Очевидно, что Болгария также становится ареной этого противостояния. В то же время, несмотря на позицию властей страны, одобривших такие учения НАТО, нельзя говорить о принятии ее болгарами.







Хорошим подтверждением этой мысли становится шествие «Бессмертного полка» на 9 мая в в 39 городах Болгарии - София, Шумен, Благоевград, Габрово, Варна, Пловдив, Сливен, Добрич и другие прошли под девизами «Никто не забыт! Ничто не забыто!».

Ведь День Победы — болевая точка для болгар, в декабре 1941 года прогерманское правительство, также вопреки настроениям в народе, вступило в войну на стороне фашистской Германии. Лишь в сентябре 1944, когда Красная освободила Болгарию, профашистское правительство было свергнуто, и тогда Болгарская народная армия присоединилась к СССР.

Поэтому демонстрация собственной позиции в этих событиях крайне важна для болгар, и среди тысяч участников этого шествия едва ли возможно будет найти сторонника НАТО.



"Такая ситуация в болгарском обществе складывалась традиционно и нашла отражение в двух мировых войнах, когда руководство страны вступало в антироссийские коалиции, а гражданское общество было за Россию", подчеркивает в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO, автор курса по политическим и информационным технологиям, социолог Дмитрий Соин. "К сожалению Москва теряет свои позиции на уровне европейских славянских элит. Практически все славянские государства Южной, Центральной и Восточной Европы либо в НАТО либо идут в ту сторону. А сами народы против этого. Что мешает приходу пророссийских сил к власти в той же Болгарии, Черногории, Чехии, Словении, Словакии, Польше и др? Только наша внешнеполитическая пассивность и активные на этом фоне действия США, ЕС и НАТО. Эту ситуацию следует менять иначе ростки пророссийских движений в славянеских государствах будут задушены, а сама россия окажется за забором санитарного кардона имени Збигнева Бжезинского. Тем более. что великий геополитик умер и теперь англо-саксам очень важно назвать что либо масштабное его именем", заключил политический аналитик.



