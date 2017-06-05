Сегодня 11-й лунный день – это энергетический пик всего лунного месяца
ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:
15:40 4 июня- 16:44 5 июня 2017 года / киевское время
11-й лунный день
Луна в Весах, в Скорпионе с 13:45 5.06.17
Луна без курса 11:57-13:44 05.06.17
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
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Сегодня 11-й лунный день – это энергетический пик всего лунного месяца, который символизирует Корона.
Это мощный поток энергии и важно научиться справляться с ним или он начнет управлять вами. Вы будете чувствовать себя полны сил, уверенности и энтузиазма, но важно адекватно оценивать свои возможности. Как говориться «Не уверен, не обгоняй».
Соблюдайте баланс материальных и духовных ценностей. Будьте справедливы к себе и к другим! День прекрасен для творческого самовыражения и занятий наукой.
Сегодня как никогда следует быть активным, но не аргесcивным. Несите любовь и добро в мир!
Эмоциональное влияние:
Эмоциональный подьем. Смотрите своим страхам в глаза, и вы убедитесь, что все это лишь уловки вашего Ума. Будьте откровенны с самим собой, не юлите и вы увидите истину.
Следите за своими мыслями и словами.
Избегайте конфликтов и контролируйте свои эмоции.
Физическое влияние:
Отличный день для размеренных физических нагрузок, а также плавание и упражнения для гибкости позвоночника: йога, тибетская гимнастика «Око возрождения» и просто прогулки на свежем воздухе.
Все должно быть в меру, рассчитывайте свои силы.
Энергетическое влияние:
Очень мощный энергетический день, сегодня силы Земли и природы сольются с энергией Луны и потребуют выхода через вас. Будьте внимательны и наблюдайте. Проявленную силу направьте на созидательные процессы.
Эзотерическое влияние:
В Христианской традиции в этот день воплощается Архангел Михаил.
В древнеиндийской традиции –день пробуждения кундалини.
Постоянно практикующим можно проводить очистительные процедуры: очистку астрала, молитвенные практики. Но нужна подготовка, а потому из за мощнейшей энергии новичкам в этот день советуют не начинать подобного рода практики!
Здоровье:
Постарайтесь сегодня употреблять меньше грубой пищи. Пейте больше воды и соков. Удачный день для начала голодания.
Не употребляйте алкоголь. Воздержитесь от курения.
Хороший день для начала лечения, очищения верхних дыхательных путей и легких.
Уделите внимание вашему телу и оно откликнется любовью. Благоприятно сходить на массаж, принять теплую ванну с успокаивающими аромамаслами.
Важно осторожно обращаться с колющими, режущими предметами. Хлеб сегодня нельзя резать, а лучше ломать руками!
Хирургические операции недопустимы. Лучше отложить хирургические операции на более благоприятный период, и выбирая даты, лучше советоваться со своим астрологом.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Проявляйте любовь, заботу о близких и родных.
Отличный день для романтики и страсти.
Высокая сексуальная энергетика и сегодня очень важно заниматься именно любовью.
Деловая сфера:
Сегодня хорошо заключать контракты, подписывать договоры и быть активным. Пространство благоволит. Не беритесь за рисковые предприятия и не ввязывайтесь в деятельность, с которой вы не знакомы. Любой сегодняшний шаг должно быть обдуманным и взвешенным.
Опирайтесь на свои возможности. Все начатое сегодня необходимо обязательно довести до логического завершения.
Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.
Энергетика: актив
Стихия : огонь, воздух, вода
Гармоничные цвета: зеленый, малахитовый и изумрудный
Благоприятные камни: огненный опал, гематит, сердолик
Часть тела : хребет, почки, надпочечники, поясница
Символ дня: Корона, Огненный Меч, Лабиринт.
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