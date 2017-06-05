Сегодня 11-й лунный день – это энергетический пик всего лунного месяца Эксперты // Сегодня, 10:33 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

15:40 4 июня- 16:44 5 июня 2017 года / киевское время

11-й лунный день

Луна в Весах, в Скорпионе с 13:45 5.06.17

Луна без курса 11:57-13:44 05.06.17

Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года

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Сегодня 11-й лунный день – это энергетический пик всего лунного месяца, который символизирует Корона.

Это мощный поток энергии и важно научиться справляться с ним или он начнет управлять вами. Вы будете чувствовать себя полны сил, уверенности и энтузиазма, но важно адекватно оценивать свои возможности. Как говориться «Не уверен, не обгоняй».

Соблюдайте баланс материальных и духовных ценностей. Будьте справедливы к себе и к другим! День прекрасен для творческого самовыражения и занятий наукой.

Сегодня как никогда следует быть активным, но не аргесcивным. Несите любовь и добро в мир!

Эмоциональное влияние:

Эмоциональный подьем. Смотрите своим страхам в глаза, и вы убедитесь, что все это лишь уловки вашего Ума. Будьте откровенны с самим собой, не юлите и вы увидите истину.

Следите за своими мыслями и словами.

Избегайте конфликтов и контролируйте свои эмоции.

Физическое влияние:

Отличный день для размеренных физических нагрузок, а также плавание и упражнения для гибкости позвоночника: йога, тибетская гимнастика «Око возрождения» и просто прогулки на свежем воздухе.

Все должно быть в меру, рассчитывайте свои силы.

Энергетическое влияние:

Очень мощный энергетический день, сегодня силы Земли и природы сольются с энергией Луны и потребуют выхода через вас. Будьте внимательны и наблюдайте. Проявленную силу направьте на созидательные процессы.

Эзотерическое влияние:

В Христианской традиции в этот день воплощается Архангел Михаил.

В древнеиндийской традиции –день пробуждения кундалини.

Постоянно практикующим можно проводить очистительные процедуры: очистку астрала, молитвенные практики. Но нужна подготовка, а потому из за мощнейшей энергии новичкам в этот день советуют не начинать подобного рода практики!

Здоровье:

Постарайтесь сегодня употреблять меньше грубой пищи. Пейте больше воды и соков. Удачный день для начала голодания.

Не употребляйте алкоголь. Воздержитесь от курения.

Хороший день для начала лечения, очищения верхних дыхательных путей и легких.

Уделите внимание вашему телу и оно откликнется любовью. Благоприятно сходить на массаж, принять теплую ванну с успокаивающими аромамаслами.

Важно осторожно обращаться с колющими, режущими предметами. Хлеб сегодня нельзя резать, а лучше ломать руками!

Хирургические операции недопустимы. Лучше отложить хирургические операции на более благоприятный период, и выбирая даты, лучше советоваться со своим астрологом.

Личная сфера и сексуальное влияние:

Проявляйте любовь, заботу о близких и родных.

Отличный день для романтики и страсти.

Высокая сексуальная энергетика и сегодня очень важно заниматься именно любовью.

Деловая сфера:

Сегодня хорошо заключать контракты, подписывать договоры и быть активным. Пространство благоволит. Не беритесь за рисковые предприятия и не ввязывайтесь в деятельность, с которой вы не знакомы. Любой сегодняшний шаг должно быть обдуманным и взвешенным.

Опирайтесь на свои возможности. Все начатое сегодня необходимо обязательно довести до логического завершения.

Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

Энергетика: актив

Стихия : огонь, воздух, вода

Гармоничные цвета: зеленый, малахитовый и изумрудный

Благоприятные камни: огненный опал, гематит, сердолик

Часть тела : хребет, почки, надпочечники, поясница

Символ дня: Корона, Огненный Меч, Лабиринт.