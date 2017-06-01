Цивилизация на дне океана Эксперты // Сегодня, 11:57 // 0

По мнению эксперта Европейского института JUSTO, человек уже на протяжении многих десятилетий направляет огромные усилия на изучения космоса, при этом вовсе не изучив тайны собственной планеты. Таким образом по официальным данным, мировой океан изучен всего лишь на 5%. И даже не смотря на такой маленький процент, ученые делали открытия которые приводили в шок мировое сообщество. Вот что об этом известно:

Считается, что в прошлом на нашей планете было как минимум шесть высокоразвитых цивилизаций. Но есть исследователи, которые предполагают, что неизвестные науке высокоразвитые цивилизации есть и сейчас. В свое время американский исследователь А. Сандерсон в книге «Биологические аспекты НЛО» писал о том, что на нашей планете есть высокоразвитая цивилизация, которая миллионы лет назад обосновалась на дне океана. Такая гипотеза многим может показаться фантастической, однако есть немало фактов, свидетельствующих в ее пользу.



Прежде всего это легенды о морских жителях (пишет Ольга Буланова). «Это было разноцветное существо: голова, руки и ноги — пурпурные, а кожа, ниспадающая складками наподобие плаща, — серая и фосфоресцирующая», — так описал подводного жителя в фантастическом рассказе «В пучине» знаменитый Герберт Уэллс. Если писатель в этом небольшом произведении просто дал волю своему воображению, то японские рыбаки вполне уверены в том, что в прибрежных водах Японии живут человекоподобные амфибии. Называют их каппа, а на спине у них панцирь, как у черепахи.



Не только в Японии рассказывают о таинственных подводных жителях, упоминания о них можно найти в мифах многих народов мира. На глиняных табличках древних шумеров, например, упоминается раса полурыб-полулюдей, которая обитала в водах Персидского залива. Самое интересное, что подводные обитатели одно время поддерживали тесный контакт с шумерами и не только поддерживали, но и учили их уму-разуму. В табличках написано: «В части Персидского залива, что примыкает к Вавилону, появились животные, называемые Оанами, наделенные разумом, которые днем общались с людьми, не принимая их пищу, и обучали людей письменности и всяким наукам, и всяким искусствам, научили их строить дома, возводить храмы, заниматься сельским хозяйством; говорили они человеческим голосом, как мы. Когда солнце заходило, существа снова погружались в воду залива, потому что они были земноводными».



Легенды? Да, конечно. Но все ученые в один голос утверждают, что жизнь на планете зародилась в воде. В Мировом океане есть все: пищевые ресурсы, полезные ископаемые, обширные пространства, так почему бы там не быть и разумной жизни? Есть даже предположение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от водных приматов; а вот все ли эти приматы вышли на сушу? Кстати, далекие предки китов когда-то вышли на сушу, побродили по ней и вернулись опять в водную стихию, им там показалось комфортнее. Возможно, часть водных приматов вышла на сушу, а часть осталась в морях и океанах. Не исключен и вариант, что какие-то сухопутные приматы приспособились к жизни в водной стихии.



В глубинах Мирового океана вполне может существовать древняя цивилизация, причем по своему развитию она может даже опережать нашу. Что же касается таинственных подводных обитателей, то встречи с ними происходили неоднократно, вот только два примера.



Автор книг «Бермудский треугольник» и «Без следа» Ч.Берлиц считает, что в районе зловещего треугольника в подводных пещерах и каньонах могут обитать представители еще не открытой нами подводной цивилизации. В качестве одного из доказательств Берлиц приводит фрагмент отчета водолаза — профессионала из Майами, которому в 1968 г. довелось встретиться под водой с ужасной морской «обезьяной». Вот некоторые подробности этой сенсационной встречи. «Мы находились у самого края континентального шельфа, — пишет в отчете водолаз, — южнее маяка Грейт-Айзек-Лайт. Специальная лодка для подводных и спасательных работ медленно буксировала меня на тросе, а я осматривал песчаное дно на глубине 11-13 м. Я находился на достаточной глубине, чтобы наблюдать и дно впереди лодки. Неожиданно я увидел что-то округлое, похожее на черепаху или крупную рыбу. Чтобы разглядеть животное, я спустился поглубже. Оно повернулось и посмотрело на меня. У него была морда обезьяны, голова, вытянутая вперед. Шея значительно длиннее, чем у черепах, и в четыре раза превышающая человеческую. Разглядывая меня, чудовище, подобно змее, изгибало шею. Глаза его, похожие на человеческие, были гораздо крупнее. Лицо существа напоминало обезьянье, только с глазами, приспособленными к подводной жизни. Взглянув на меня испытующе напоследок, существо удалилось, будто его толкала какая-то сила».



Другое свидетельство было опубликовано в сборнике «XX век: хроника необъяснимого. Год за годом». Рижанин Геннадий Боровков рассказал о сенсационной встрече с морскими жителями следующее: «Я с юности увлекался подводной охотой на Черном море. Каждый год летом ну хоть на пару недель приезжал в Гурзуф или Анапу. Но однажды произошел случай, после которого я покончил со своей страстью. Произошло это в Анапе. Опустился я всего метров на семь-восемь и затаился в ожидании добычи. И вдруг — оцепенел! Из зеленоватой глубины прямо на меня плыли огромные существа. Совершенно белые и с человеческими лицами, без масок, аквалангов, с крупными рыбьими хвостами. Та, что плыла впереди трех других, увидела меня, остановилась, уставилась огромными выпуклыми глазами, если и человеческими, то плохо различимыми в очках. К ней подплыли остальные. И первая махнула рукой! Не плавником, а именно рукой, хотя и с перепонками между пальцами, в мою сторону! Теперь все стали меня разглядывать, не подплывая ближе трех метров. И вдруг, как по команде, быстро поплыли назад, в открытое море, шевеля только могучими хвостами. Когда они скрылись, я как пробка вылетел из воды, сел в моторку и помчался к берегу. Теперь уже навсегда».



Почему же контакты между подводными жителями и людьми суши, о которых говорится в ряде древних источников, прекратились? Если кратко обобщить информацию, касающуюся ответа на этот вопрос, то люди моря свернули все контакты с обитателями суши из-за того, что те отличались нечестностью, завистливостью и агрессивностью… Честно говоря, с тех древних времен мы мало изменились…



Конечно, приведенные свидетельства о встречах с загадочными подводными обитателями скептикам вряд ли покажутся убедительными доказательствами существования в морях и океанах неизвестной цивилизации — мало ли кому что привиделось… Однако есть и гораздо более серьезные факты, от которых уже трудно отмахнуться. Касаются они встреч с загадочными подводными аппаратами неизвестного происхождения.



В 1902 г. в Гвинейском заливе, недалеко от Западной Африки, британское судно «Форт Солсбери» повстречалось с таинственным объектом огромных размеров. Сначала вахтенный заметил над поверхностью воды два красных огня, а взяв в руки бинокль, четко различил большой темный объект до 180 м в длину, на концах которого и горели огни. Вахтенный позвал второго помощника капитана А.Х. Реймера, и тому тоже удалось увидеть загадочный объект, перед тем как он погрузился в пучины океана. Позже все свидетели пришли к выводу, что они видели какой-то глубоководный аппарат. Хотя почти все заметили чешуйчатую поверхность таинственного объекта, никому и в голову не пришла мысль, что они видели неизвестное науке животное. Вокруг объекта перед погружением бурлила вода, видимо, действовал какой-то механизм.



Реймер описал в судовом журнале появление этого загадочного объекта как «немного пугающее». Он записал: «Мы не смогли разглядеть все детали в темноте, но объект был 500-600 футов в длину с двумя огнями, по одному на каждом конце. Какой-то механизм или, может быть, плавники производили большое волнение. Мы заметили, что его бока покрыты чешуей, а потом оно медленно скрылось из нашего поля зрения».



Что это было? Чей «Наутилус» увидели британцы? Ни одна страна в то время не могла создать подводный аппарат таких огромных размеров, а если бы и создала, то это давно бы уже стало достоянием гласности. Очень интересно упоминание о чешуйчатой поверхности объекта, может, именно это позволяет таинственным подводным аппаратам развивать в воде просто невероятные скорости, которые просто привели в изумление военных моряков уже во второй половине ХХ в.



В январе 1960 г. аргентинские сторожевые корабли обнаружили в своих территориальных водах две неизвестные подводные лодки гигантских размеров. Одна из них лежала на грунте, а другая кружила вокруг нее. После того как были предприняты безрезультатные попытки добиться, чтобы субмарины всплыли на поверхность, их забросали большим количеством глубинных бомб.



К удивлению аргентинцев, подводные лодки не только уцелели, но и всплыли и на большой скорости стали уходить от преследования. Это были совершенно фантастические корабли. Огромные шаровидные рубки возвышались над водой, корпуса субмарин поражали необычностью своих форм.



Так как эти невиданные корабли явно выигрывали в скорости и отрывались от погони, аргентинцы открыли по ним огонь из всех орудий. Таинственные субмарины тут же погрузились в воду. Там с ними стало происходить что-то очень необычное: приборы показали, что из двух субмарин сначала стало четыре, потом — шесть… Затем все эти объекты развили невероятную скорость и исчезли в глубинах Атлантики.



В 1967 г. представители Аргентины опять встретили загадочный подводный объект. Аргентинское торговое судно «Навьеро» находилось в водах Южной Атлантики. Около 10 часов утра моряки заметили, что к судну приблизился на небольшой глубине сигарообразный объект, длиной около 40 м. Поверхность загадочного аппарата освещалась каким-то таинственным тусклым светом, постоянно меняющим световую гамму.



Вот запись из вахтенного журнала аргентинского судна: «20 июля 1967 года, 120 миль от побережья Бразилии, 6 часов 15 минут пополудни. Офицер Хорхе Монтойя доложил, что около судна появился странный объект. Прибежав на палубу, капитан увидел примерно в 50 футах по правому борту сияющий предмет. Он имел сигарообразную форму, его длина составляла около 105-110 футов (36 м). От него исходило мощное голубовато-белое сияние, причем он не издавал никаких звуков и не оставлял следа на воде. Не видно было ни перископа, ни поручней, ни башни, ни надстроек — вообще никаких выступающих частей. Таинственный объект четверть часа двигался параллельно „Навьеро", затем совершенно неожиданно нырнул, прошел непосредственно под судном и быстро исчез в глубинах, излучая под водой яркое сияние».



Скорость движения таинственного объекта постоянно менялась, чувствовалась его хорошая управляемость и маневренность. Конечно, не могло идти и речи о том, что моряки наблюдали какое-то гигантское морское животное. По описаниям моряков специалисты заключили, что аргентинцы, скорее всего, повстречали какую-то загадочную подводную лодку, которой нет на вооружении ни у одной из стран мира.



С таинственными подводными аппаратами довелось столкнуться и американцам. Во время военно-морских учений в 1963 г. у берегов Пуэрто-Рико американцами был обнаружен неопознанный подводный объект, который передвигался с необычно большой скоростью — более 150 узлов (почти 280 км/ч)! Это в три раза превышало максимальную скорость подводных лодок! Загадочный объект не только ставил рекорды скорости, но и маневрировал на очень больших глубинах, в несколько раз превышающих возможности современных субмарин. При этом объект с такой скоростью совершал перемещения по вертикали, сопровождающиеся огромным ростом давления, что будь он творением нашей техники, его бы просто разорвало на куски…



Гораздо более драматические события произошли во время маневров американского флота в Тихом океане вблизи Индонезии, где глубины доходят до 7,5 км. Во время маневров акустики зафиксировали шумы от подводной лодки, которые отличались от шумов лодок, принимавших участие в маневрах. Конечно, данное обстоятельство абсолютно не вписывалось в планы американского командования, поэтому одну из субмарин отправили на сближение с неопознанной лодкой. Однако эта попытка выдавить незнакомца из зоны маневров окончилась трагедией — американская субмарина столкнулась с неизвестной подлодкой. В результате произошел сильный подводный взрыв. Согласно данным, полученным с локаторов соседних судов, обе субмарины затонули. Так как на кораблях ВМФ США, принимавших участие в маневрах, имелось оборудование для спасательных работ на больших глубинах, был осуществлен спуск спасательной команды, в первоочередную задачу которой входил поиск любых обломков и предметов с неизвестной субмарины.



Команде удалось поднять несколько кусков металла, одни из которых напоминали фрагменты перископа обычной подлодки, среди них был и кусок, похожий на фрагмент листовой обшивки. Работы по поиску фрагментов погибших субмарин пришлось прекратить через несколько минут после подъема находок на борт флагмана, акустики флота сообщили, что к месту катастрофы подтягиваются 15 неопознанных субмарин. Один из объектов достигал около 200 м. длиной!



Перепуганное флотское командование тут же приказало приостановить маневры и не отвечать на любые действия потенциального противника. Появившиеся невесть откуда субмарины наглухо заблокировали место катастрофы, создав нечто вроде «купола», недоступного для всех типов локаторов. Одна из американских субмарин все же сделала попытку подойти поближе к месту катастрофы, но у нее внезапно отказали почти все приборы, с большим трудом ей удалось осуществить аварийное всплытие.



Конечно, была предпринята попытка осуществить контакт с неизвестными субмаринами, однако она оказалась безрезультатной. Одна из неопознанных субмарин отделилась от остальных подлодок и описала круг под американскими кораблями, в результате у всех у них прекратили работу все локаторы, приборы и средства связи. После ее удаления на значительное расстояние все приборы возобновили работу.



Только через несколько часов с экранов локаторов исчезли сигналы таинственных субмарин. Конечно, была предпринята новая попытка обследовать место столкновения, оказалось, что с места катастрофы исчезли не только обломки чужой субмарины, но и останки американской подлодки. В распоряжении американцев остались лишь фрагменты, которые удалось так оперативно поднять. Их исследовали в лабораториях ЦРУ, причем было вынесено заключение, что состав металла одного из обломков не известен, а некоторые химические элементы в нем вообще не знакомы современным ученым. После этого вся информация об этом инциденте была засекречена.



В январе 1965 г. пилот Брюс Кати, пролетая над гаванью Кайпара, к северу от Хеленсвилла в Новой Зеландии, приметил внизу странный объект, на первый взгляд, напоминавший кита. Приглядевшись повнимательнее, пилот пришел к выводу, что под ним подводная лодка длиной около 100 футов довольно странной конструкции. Он доложил об этом службам военно-морского флота Новой Зеландии, но ему ответили, что объект никак не может быть подводной лодкой, так как субмарины в этом районе отсутствуют, да и после отлива в этом районе слишком мелко. Скорее всего, пилот наблюдал одну из субмарин обитателей океана.



В 1972 г. норвежские патрульные корабли обнаружили в территориальных водах своей страны неизвестную субмарину. Все попытки войти с ней в контакт и определить ее принадлежность закончились безрезультатно. Поражало, что неизвестная субмарина двигалась со скоростью около 150 узлов (250-280 км/ч)! Это притом, что максимальная скорость самых современных атомных субмарин достигает всего 80 км/ч.



Не получив ответа на свои запросы, норвежцы совместно с патрулем флота НАТО предприняли попытку уничтожить субмарину. После произведенного залпа загадочная подлодка почти мгновенно погрузилась на глубину около 3 км и исчезла с экранов радаров. Надо отметить, что максимальная глубина погружения атомных субмарин всего около 2 км, так что все попытки обвинить в данном инциденте СССР окончились провалом.



Не надо думать, что после 60-70-х гг. ХХ в. в океанах и морях перестали наблюдать странные объекты, просто их происхождение стали все чаще связывать с инопланетянами. Соответствует ли это истине? Вряд ли, хотя, конечно, и корабли пришельцев тоже могут вносить свою лепту в статистику наблюдений загадочных подводных объектов.





Что же это за существа, способные создавать такие механизмы? До сих пор нет общепринятого названия для этих гипотетических разумных обитателей Мирового океана. Некоторые предлагают назвать их океаноидами.



Если существование океаноидов вполне реально, возникает вопрос: почему же за последние десятилетия они ни разу не пытались выйти на связь с сухопутными разумными обитателями Земли? Пожалуй, дать однозначный ответ на этот вопрос довольно сложно, не исключено, что подводные обитатели все же пытались это сделать. Американский исследователь А.Сандерсон, например, считал, что обитатели глубин подают нам сигналы с помощью так называемых «световых мельниц». Наблюдения загадочного свечения в морских водах отмечены еще в древние времена. В средневековых текстах ученые также находят упоминания об этом таинственном феномене. Европейские моряки боялись этого явления, а вращающиеся в воде святящиеся «колеса» прозвали «дьявольской каруселью», считая, что их появление предвещает беду. Данный феномен не ограничивается вращающимися светящимися «колесами», иногда он наблюдается в виде полос или кругов, и даже иных геометрических фигур.



Со световым «шоу» из морских глубин в 1973 г. столкнулся экипаж советского теплохода «Антон Макаренко». О своем наблюдении, очевидцами которого стали еще четверо моряков, рассказал капитан Е.В. Лысенко: «Был полный штиль, ночь тихая, темная, без луны, да и звезды не проглядывались. Вначале на волнах появились светящиеся пятна. Их становилось все больше и больше. Затем они вытянулись в линии 6-8 м. шириной. С мостика судна просматривалось пространство до 12 миль, и все оно было заполнено светящимися, строго начерченными линиями с промежутками метров в 40. Стало очень светло, как будто месяц на небе появился. Свечение холодноватое, серебристое и достаточно яркое. Судно шло как будто по разлинованной странице! Но затем линии стали искажаться. Они закружились, как спицы гигантского колеса, эпицентр которого был несколько сзади судна. Вращение — небыстрое, ровное. Зрелище необыкновенное и незабываемое. Дошло до того, что у нас, бывалых моряков, закружилась голова, появилась тошнота, как если бы мы кружились на карусели. Вращение продолжалось минут 40-50, а потом все исчезло».



В 1976 г. болгарские путешественники Юлия и Дончо Попазовы, совершая морскую кругосветку, ночью наблюдали в Тихом океане вблизи от экватора сияющие огромные круги. «Создавалось впечатление, будто откуда-то из глубин океана светит прожектор». Во время своего легендарного плавания Хейердал и его спутники также наблюдали ночью «мигающие огни из глубины». Любопытно, что свет появлялся через неправильные промежутки времени, возможно, это было какое-то закодированное послание.



Хотя феномен аномального свечения давно зафиксирован в морях и океанах, ученые до сих пор так и не смогли дать ему удобоваримого объяснения. В некоторых случаях в глубине под световыми фигурами на водной поверхности удавалось зафиксировать некие объекты, которые, скорее всего, и производили «световое шоу». Конечно, трудно предположить, что они были какими-то животными…



Пожалуй, наиболее загадочный случай, который можно трактовать как попытку океаноидов выйти на связь с человечеством, произошел в марте 1966 г. Институт ВМС США проводил испытания по дальней подводной связи. Вдоль континентального шельфа восточного побережья США была проложена огромная антенна длиной почти в километр. В ходе эксперимента морское судно с опущенными ко дну локаторами фиксировало сигналы. Вот тут-то и началось нечто странное. Сначала шел прием самого сигнала, за ним шло, словно эхо, некое его повторение, а дальше следовало что-то похожее на закодированное сообщение.



Озадаченные исследователи раз за разом повторяли эксперимент, но результат был один и тот же. Один из участников эксперимента позже признался: «Складывалось впечатление, что кто-то там, в глубине, принимал наш сигнал, имитировал его, с целью привлечь наше внимание, а потом начинал передавать свое сообщение на этой же волне».



Была предпринята попытка засечь источник загадочных сигналов, и оказалось, что он располагается в том районе Атлантического океана, где глубины достигают 8000 м. Эксперимент якобы прекратили как неудавшийся, а на самом деле исследования, теперь уже засекреченные, были продолжены. Дело в том, что удалось доказать невероятный факт: на самом деле было принято какое-то закодированное сообщение на неизвестном ученым языке! До сих пор неизвестно, удалось ли шифровальщикам из Пентагона сделать перевод этого послания, если это и было сделано, мы вряд ли узнаем в ближайшее время его содержание. К сожалению, такие сенсации, увы, обычно скрываются от мировой общественности.



Глубины морей и океанов до сих пор остаются для человечества неизведанным «космосом», который не где-то там далеко, а прямо рядом с нами. В мире есть всего несколько аппаратов, способных опускаться на большие глубины, причем задействованы они спорадично: каждая экспедиция с их участием является событием. Без сомнения, впереди у исследователей океанских глубин еще немало открытий, не исключено, что их ждет и встреча с истинными хозяевами безграничных водных пространств. А такая встреча на самом деле может произойти, об этом говорят следующие факты.



В 1996 г. проходило погружение американского беспилотного глубоководного аппарата в знаменитую Марианскую впадину, наиболее глубокую часть Мирового океана. Сначала все шло гладко как по маслу. Платформа с помощью толстых стальных тросов опустилась на дно океана, и робот начал свою исследовательскую миссию. Однако через три часа его работы телевизионные камеры в свете прожекторов вдруг зафиксировали, что вокруг платформы то и дело мелькают силуэты каких-то загадочных существ… Тут бы ученым поподробнее их рассмотреть, но в это время акустические датчики стали передавать на поверхность беспорядочные стуки и скрежет металла. Исследователи, обеспокоенные за судьбу весьма дорогостоящего глубоководного аппарата, стали срочно поднимать его на поверхность. Оказалось, что сделали они это весьма вовремя. Загадочные хозяева Марианской впадины уже успели «славно» поработать с платформой: некоторые элементы ее конструкции были сильно деформированы, а два стальных троса (это вызвало настоящий шок у ученых) оказались словно перерезаны сварочным аппаратом. Еще минута промедления, и платформа могла навсегда остаться на дне Марианской впадины, стать трофеем ее хозяев…



Через год необычное происшествие случилось с батискафом «Кальмар» Австралийских военно-морских сил во время съемки котловины Беллинсгаузена, глубина которой составляет около 6 километров. Кинокамера аппарата, который шел в 40 м над дном, засняла странные объекты овальной формы с четкими контурами, излучавшие сильный внутренний свет. После изучения видеозаписи учеными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод, что аппарат заснял какие-то сооружения явно искусственного происхождения. Решено было повторить съемку этого же района. Через пару недель батискаф снова заснял место, где были загадочные постройки, но там кроме ровного дна уже ничего не было. Хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия…



Откроются ли они нам, передадут ли еще какое-нибудь послание? Или так и будут тайно жить рядом с нами? И вообще — есть ли они на самом деле? Перефразируя цитату из известного фильма, хочется воскликнуть: «Есть ли жизнь в глубинах океана, нет ли жизни в глубинах океана — это науке неизвестно!»

