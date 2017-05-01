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Без цензуры: как саудиты купили лояльность Дональда Трампа

Без цензуры: как саудиты купили лояльность Дональда Трампа

Эксперты
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Сегодня, 10:50
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 ИА "ТИРАС" предлагает вниманию авторскую программу Дмитрия Соина "Без Цензуры" выходящую на интернет-канале Анна-Ньюс. Этот выпуск посвящен технологии покупки лояльности Дональда Трампа Саудовской Аравией.  В гостях студии глава талышской диаспоры России, эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов. 
 
Ведущий, кандидат социологических наук, политолог, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин обсудил с экспертом перспективы эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Анализу была подвергнута  военно-стратегическая и геополитическая игра Трампа в регионе, в свете его недавнего визита в Саудовскую Аравию и мега крупной сделки на поставку вооружения саудитам, на сумму 110 млрд. долларов. По мнению Исмаила Шабанова Саудовская Аравия заключив такую оружейную сделку "купила" лояльность Трампа и обеспечила начало уже крупной военной авантюры на Ближнем Востоке. Особую обеспокоенность участников программы вызвала возможность нанесения удара по Ирану, что может означать начало Третьей мировой войны.
 

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