От долголетия к бессмертию: о проекте Амарант
Эксперты
//
Вчера, 19:37
//
68
Экспертный опрос проведенный специалистами Европейского института JUSTO среди представителей политических, экономических элит и креативного социума показал высокую актуальность темы активного долголетия. Более того, несмотря на кажущуюся нереальность самого понятия "БЕССМЕРТИЕ" , им интересуется все большее число людей.
Именно с этим связано большое число выпускающихся книг, фильмов, роликов и других информационных продуктов в центре внимания, которых тема бессмертия или борьбы за "эликсир бессмертия". В контексте этого, по мнению ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина особую актуальность приобретает спецпроект Лаборатории активного долголетия "Амарант", в рамках которого аккумулируются, анализируются, генерируются и развиваются технологии продления жизни и не просто ее биологической пролонгации, а именно в фазе постоянного саморазвития.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию интервью Дмитрия Соина каналу АННА НЬЮС, в котором озвучивается ряд концептуальных, связанных с долголетием идей:
31 Мая 2017 / Среда / 05 52
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сергей Бабурин избран лидером Международного Славянского Совета
|316
- В Москве стартовал всеславянский съезд
|229
- Угроза и угрозы Трампа: спасем президента США
|179
- Сегодня второй лунный день, когда символом дня являются Рог изобилия
|151
- Ужасающая Буря в Москве
|140
- Европейский институт JUSTO научит вести эффективные переговоры
|116
- Знание семейной психологии укрепляет брак
|101
- Манипуляция - инструмент мошенников
|76
- От долголетия к бессмертию: о проекте Амарант
|68