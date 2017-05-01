От долголетия к бессмертию: о проекте Амарант Эксперты // Вчера, 19:37 // 68

Экспертный опрос проведенный специалистами Европейского института JUSTO среди представителей политических, экономических элит и креативного социума показал высокую актуальность темы активного долголетия. Более того, несмотря на кажущуюся нереальность самого понятия "БЕССМЕРТИЕ" , им интересуется все большее число людей.

Именно с этим связано большое число выпускающихся книг, фильмов, роликов и других информационных продуктов в центре внимания, которых тема бессмертия или борьбы за "эликсир бессмертия". В контексте этого, по мнению ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина особую актуальность приобретает спецпроект Лаборатории активного долголетия "Амарант", в рамках которого аккумулируются, анализируются, генерируются и развиваются технологии продления жизни и не просто ее биологической пролонгации, а именно в фазе постоянного саморазвития.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию интервью Дмитрия Соина каналу АННА НЬЮС, в котором озвучивается ряд концептуальных, связанных с долголетием идей:



