Манипуляция - инструмент мошенников
Эксперты
//
Сегодня, 11:58
//
0
Манипулятивные приемы часто применяются мошенниками и реально угрожают безопасности людей, считает ректор Европейского института JUSTO, социолог и психолог Дмитрий Соин. Распознание и противодействие манипуляции - основа психологической и социальной защищенности человека. Наш курс "Манипуляция - защита и нападение", как раз и создан для тех кто хочет самостоятельно принимать решения и управлять своей судьбой.
"Манипуляция активно применяется различными мошенниками, авантюристами, сектантами и недобросовестными СМИ. Она имеет свою структуру, содержание, признаки и легко диагностируется. Но для этого надо знать и понимать ее идеологию и механизмы.
Мы сумели в рамках разработанного на площадке Европейского института JUSTO курса "Манипуляция - защита и нападение" сконцентрировать самые современные знания и технологии. За короткий срок любой желающий сможет разобраться в этом вредном для психики и социального состояния человека явлении", подчеркнул Дмитрий Соин.
30 Мая 2017 / Вторник / 17 21
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сергей Бабурин избран лидером Международного Славянского Совета
|311
- В Москве стартовал всеславянский съезд
|224
- Угроза и угрозы Трампа: спасем президента США
|175
- Сегодня второй лунный день, когда символом дня являются Рог изобилия
|145
- Ужасающая Буря в Москве
|130
- Европейский институт JUSTO научит вести эффективные переговоры
|109
- Знание семейной психологии укрепляет брак
|93
- Манипуляция - инструмент мошенников
|0