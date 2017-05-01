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Манипуляция - инструмент мошенников

Манипуляция - инструмент мошенников

Эксперты
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Сегодня, 11:58
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Манипулятивные приемы часто применяются мошенниками и реально угрожают безопасности людей, считает ректор Европейского института JUSTO, социолог и психолог Дмитрий Соин. Распознание и противодействие манипуляции - основа психологической и социальной защищенности человека. Наш курс "Манипуляция - защита и нападение", как раз и создан для тех кто хочет самостоятельно принимать решения и управлять своей судьбой.
 
"Манипуляция активно применяется различными мошенниками, авантюристами, сектантами и недобросовестными СМИ. Она имеет свою структуру, содержание, признаки и легко диагностируется. Но для этого надо знать и понимать ее идеологию и механизмы.
 
Мы сумели в рамках разработанного на площадке Европейского института JUSTO курса "Манипуляция - защита и нападение" сконцентрировать самые современные знания и технологии. За короткий  срок любой желающий сможет разобраться в этом вредном для психики и социального состояния человека явлении", подчеркнул Дмитрий Соин. 

 

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